Общество

Выставку, показы фильмов и митинги планируют в Псковской области к 80-летию Жириновского

В Псковской области готовятся отметить 80-летие покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского в апреле 2026 года: планируются показы фильмов, фотовыставка, митинги и другие мероприятия как в областном центре, так и в районах. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Работа по подготовке к 80-летию Владимира Жириновского, которое будет отмечаться в апреле 2026 года, ведется с начала года как на федеральном, так и на региональном уровне, — сообщил лидер регионального отделения партии. — Был создан примерный план мероприятий, и президент дал указание губернаторам оказать всяческое содействие в проведении памятных событий. Отдельно хочу отметить, что правительство Псковской области отреагировало быстро и открыто».

В то же время утвержденного протокола пока нет. «План утверждает не региональное отделение, а центральный аппарат ЛДПР. Мы направили свое видение, но детали пока не разглашаются», — отметил гость студии.

По предварительным предложениям, среди главных мероприятий могут быть фотовыставка, посвященная жизни и деятельности Владимира Жириновского и ЛДПР, которая, скорее всего, пройдет в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Также планируются показы фильмов, ярмарки, митинги и раздача памятных подарков жителям региона.

«Мы собираемся проводить мероприятия не только в Пскове, но и по районам области, чтобы охватить как можно больше людей», — добавил Антон Минаков.