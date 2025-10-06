На псковском «Машиностроителе» в октябре будут принимать батарейки и крышки

С 5 по 30 октября футбольный клуб «Псков» совместно со стадионом «Машиностроитель» проведет экологический месяц. На спортивном стадионе будут установлены контейнеры для сбора использованных батареек, пластиковых крышек и макулатуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила менеджер клуба Ольга Владимирова.
Фото: ФК «Псков» / ВКонтакте
Посетители стадиона смогут сдавать использованные батарейки и приносить пластиковые крышки в рамках всероссийского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» в течение всего периода с 5 по 30 октября.
С 15 по 30 октября к инициативам присоединится акция по сбору макулатуры. Все собранные материалы будут направлены на переработку, а средства, вырученные от сдачи макулатуры, пойдут на поддержку приюта для бездомных животных. В завершение акции футболисты, тренеры и представители клуба посетят приют и примут участие в его жизни.
Акции проходят в рамках второго экологического чемпионата Юношеской футбольной лиги, организованного Российским футбольным союзом. Его цель – вовлечение футболистов и болельщиков в мероприятия по охране окружающей среды, а также их экопросвещение посредством обучающих инициатив. В течение сезона футболисты «Пскова» уже прошли теоретические экоуроки, а в Telegram-канале клуба проводились тематические опросы, чтобы вовлечь подписчиков в изучение и защиту природы.