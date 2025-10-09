Вера Емельянова обсудила с финалисткой «Мастера года» развитие среднего профессионального образования

Вопросы развития среднего профессионального образования и значимость педагогических конкурсов обсудила Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова на встрече с врио директора Дновского железнодорожного техникума Александрой Степановой в пятницу, 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Педагог представляла регион в качестве мастера производственного обучения техникума в финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».
Итоговые состязания участников прошли в Курске. За звание лучшего мастера боролись 89 финалистов. По итогам первого тура конкурса педагоги представили свои лучшие образовательные кейсы и провели открытые занятия. Участники также проходили испытания, направленные на повышение интереса молодежи к профессиям.
В свою очередь Александра Степанова поделилась своими эмоциями и впечатлениями о финале:
В колледже Александра Степанова работает с 2018 года, обучает ребят, в том числе и профессии помощника машиниста. Сама педагог — из династии железнодорожников.
Например, с 2021 года женщинам разрешили работать машинистами электричек, скоростных и высокоскоростных электропоездов. В Курске на открытом уроке Александры Степановой присутствовала и девушка.
Кроме того, на протяжении двух лет специалисты региона становятся федеральными экспертами конкурса. В этом году участников со всей страны по своим направлениям оценивали заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Яна Разогреева и начальник отдела профессионального образования Министерства образования Псковской области Елена Куликова. Они также рассказали об особенностях конкурса с точки зрения эксперта.
Напомним, конкурс «Мастер года» проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторами выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.