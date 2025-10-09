Общество

Вера Емельянова обсудила с финалисткой «Мастера года» развитие среднего профессионального образования

Вопросы развития среднего профессионального образования и значимость педагогических конкурсов обсудила Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова на встрече с врио директора Дновского железнодорожного техникума Александрой Степановой в пятницу, 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Педагог представляла регион в качестве мастера производственного обучения техникума в финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».

«Хочу поздравить и поблагодарить Вас за участие в конкурсе. Нам есть о чем поговорить. Такие конкурсы профмастерства — это не самоцель, а важный этап формирования, развития качеств и компетенций педагогов для будущей подготовки ребят к их профессии», — отметила Первый вице-губернатор.

Итоговые состязания участников прошли в Курске. За звание лучшего мастера боролись 89 финалистов. По итогам первого тура конкурса педагоги представили свои лучшие образовательные кейсы и провели открытые занятия. Участники также проходили испытания, направленные на повышение интереса молодежи к профессиям.

В свою очередь Александра Степанова поделилась своими эмоциями и впечатлениями о финале:

«Участвовать в таких испытаниях важно и нужно. Это дает новую точку отсчета для развития педагога. С другой стороны — морально тяжело, потому что хочется выступить достойно и не подвести регион».

В колледже Александра Степанова работает с 2018 года, обучает ребят, в том числе и профессии помощника машиниста. Сама педагог — из династии железнодорожников.

«Моя судьба была предопределена, когда переехала из Вологодской области в Псковскую. Выбор упал на железнодорожный техникум. В детстве мечтала стать учительницей, но так получилось, что совместила и свою мечту, и желание родителей. Я поняла: нужно всей душой любить то, что ты делаешь. Несмотря на узкую специализацию, интерес к этой профессии в связи с развитием железнодорожного транспорта будет всегда», — отметила Александра Степанова.

Например, с 2021 года женщинам разрешили работать машинистами электричек, скоростных и высокоскоростных электропоездов. В Курске на открытом уроке Александры Степановой присутствовала и девушка.

«Студентка была довольно хорошо подготовлена, с ней было интересно и легко работать», — поделилась впечатлениями педагог.

Кроме того, на протяжении двух лет специалисты региона становятся федеральными экспертами конкурса. В этом году участников со всей страны по своим направлениям оценивали заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Яна Разогреева и начальник отдела профессионального образования Министерства образования Псковской области Елена Куликова. Они также рассказали об особенностях конкурса с точки зрения эксперта.

Напомним, конкурс «Мастер года» проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторами выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.