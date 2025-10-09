Общество

Правила сжигания мусора и травы на дачном участке напомнили псковичам в МЧС

Меры предосторожности при сжигании мусора и сухой травы сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Дачный сезон завершается и многие садоводы наводят порядок на своих участках, готовясь покинуть его до следующего сезона. Так, во время сжигания мусора и сухой травы нужно быть крайне осторожным и соблюдать правила пожарной безопасности!» - сообщили в МЧС.

Очаг должен находиться в яме не менее 30 см глубиной и не более 1 м в диаметре. Можно использовать металлическую емкость объемом не более 1 куб. м. Территория вокруг емкости или ямы должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, травы. До ближайшего здания должно быть не менее 15 метров. При сжигании мусора или травы держать при себе первичные средства пожаротушения (огнетушитель, песок, лейку с водой и т.д.) и мобильный телефон. За процессом сжигания нужно наблюдать до самого конца, а после – тщательно залить очаг водой или засать землей. Ни в коем случае не сжигать траву в ветреную погоду (более 10 м/с) или рядом со строениями, деревьями.

Ранее МЧС напоминали правила пользования печным оборудованием в осенне-зимний период.

В случае возникновения пожара нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».