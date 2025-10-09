Правила сжигания мусора и травы на дачном участке напомнили псковичам в МЧС

Меры предосторожности при сжигании мусора и сухой травы сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
«Дачный сезон завершается и многие садоводы наводят порядок на своих участках, готовясь покинуть его до следующего сезона. Так, во время сжигания мусора и сухой травы нужно быть крайне осторожным и соблюдать правила пожарной безопасности!» - сообщили в МЧС.
Ранее МЧС напоминали правила пользования печным оборудованием в осенне-зимний период.
В случае возникновения пожара нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».