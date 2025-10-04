Меры предосторожности по использованию печного оборудования напомнили псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
«Осень - время активного использования каминов, печей или котлов. Важно поддерживать их в исправном состоянии и следовать правилам безопасного использования. От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и иные строения. Но самое страшное, когда из-за возгораний гибнут люди», - сообщили в администрации.
Советы, как безопасно пользоваться печью:
- нужно провести необходимые профилактические мероприятия: прочистить трубу и дымоход, заделать имеющиеся щели и покрасить их.
- при наличии трещин, прогорания или деформации заменить колосник, дверцу топки и плиту (в русской печке).
- предпочтительнее красить печь в белый цвет, так как это позволит своевременно обнаруживать неисправности и трещины, к тому же, на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.
- на полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров из негорючего материала. Нельзя класть на лист дрова и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- при розжиге печи не следует использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- для предотвращения перегрева печи её следует топить не более двух часов. Лучше делать это два-три раза в день, но ненадолго.
- мебель, занавески и другие горючие предметы не должны находиться ближе 50 см от разогревающейся печи.
- нельзя оставлять печь без присмотра во время розжига и не возлагать эту ответственность на детей.
В случае возникновения пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».