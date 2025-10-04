Общество

Меры предосторожности по использованию печного оборудования напомнили псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Осень - время активного использования каминов, печей или котлов. Важно поддерживать их в исправном состоянии и следовать правилам безопасного использования. От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и иные строения. Но самое страшное, когда из-за возгораний гибнут люди», - сообщили в администрации.

Советы, как безопасно пользоваться печью:

нужно провести необходимые профилактические мероприятия: прочистить трубу и дымоход, заделать имеющиеся щели и покрасить их.

при наличии трещин, прогорания или деформации заменить колосник, дверцу топки и плиту (в русской печке).

предпочтительнее красить печь в белый цвет, так как это позволит своевременно обнаруживать неисправности и трещины, к тому же, на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

на полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров из негорючего материала. Нельзя класть на лист дрова и другие легковоспламеняющиеся материалы.

при розжиге печи не следует использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

для предотвращения перегрева печи её следует топить не более двух часов. Лучше делать это два-три раза в день, но ненадолго.

мебель, занавески и другие горючие предметы не должны находиться ближе 50 см от разогревающейся печи.

нельзя оставлять печь без присмотра во время розжига и не возлагать эту ответственность на детей.

В случае возникновения пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».