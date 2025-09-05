Культура

Стартовала регистрация на седьмой сезон псковских реп-баттлов

Pskov Rap Competition возвращается с седьмым сезоном баттлов в новом формате DeathMatch PSK, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Формат DeathMatch подразумевает баттл между участниками, где каждый из них сможет сделать три выхода по восемь строк, которые прозвучат под один бит.

Запись для участников уже открыта по ссылке. Как рассказали организаторы, после регистрации участники будут добавлены в чат, где будет проходить голосование за музыку, а также обсуждение проведения самого мероприятия.

Также организаторы мероприятия ищут партнеров. Предложение о сотрудничестве можно оставить в личных сообщениях сообщества.

Всего будет проведено 4-6 вечеринок, в зависимости от количества участников. Старт назначен на середину ноября.

Ранее рэп-баттл в стиле «перестрелки» прошел весной.