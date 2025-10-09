Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
Развитие Силово-Медведево
Женская церемония в бане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вишневый сквер
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
 
 
 
ещё Общество 09.10.2025 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 13.10.2025 13:240 С декабря могут заработать лимиты на число банковских карт 13.10.2025 13:100 Росгвардия Псковской области изъяла 17 единиц оружия за неделю 13.10.2025 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 13.10.2025 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Готов ли Псков к зиме?
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 07.10.2025 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кабмин перераспределит 1,3 млрд рублей на выплаты семьям с низкими доходами

13.10.2025 12:01|ПсковКомментариев: 0

Правительство России перераспределит около 1,3 миллиарда рублей на выплату единого пособия семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети, а также выделит более 650 миллионов рублей семи регионам на расходы по социальным контрактам, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Значимым подспорьем для семей с низкими доходами, в которых воспитываются дети, стало введенное по инициативе главы государства единое пособие. С начала года оно назначено более чем на 9,5 миллионов ребят и свыше чем 150 тысячам беременных женщин. Перераспределим порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей на предоставление таких выплат», — сообщил глава на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Правительство и далее будет делать все необходимое для повышения благополучия людей, заверил он, напомнив, что это одна из национальных целей, утвержденных президентом.

Глава кабмина отметил, что в сфере поддержки граждан в трудной финансовой ситуации хорошо себя зарекомендовал и социальный контракт. Заключив его, можно пройти переобучение для поиска новой работы, получить средства на открытие собственного дела или ведение подсобного хозяйства и тем самым улучшить своё материальное положение, пояснил премьер, пишет РИА Новости.

«По решению президента уже почти пять лет такая мера доступна людям по всей стране. Дополнительно направим ещё свыше 650 миллионов рублей семи регионам, где этот инструмент особенно востребован. Речь идёт о Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Карелии, Приморском крае и Курской области», — сообщил Михаил Мишустин.

Социальный контракт – специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами, напомнили в кабмине. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 227 человек
13.10.2025, 13:310 Мосгорсуд смягчил приговор «королеве марафонов» Блиновской 13.10.2025, 13:300 Амфитеатр появится в обновленном зале псковского ГКЦ 13.10.2025, 13:240 С декабря могут заработать лимиты на число банковских карт 13.10.2025, 13:100 Росгвардия Псковской области изъяла 17 единиц оружия за неделю
13.10.2025, 13:080 Бесхозное строение горело в Школьном переулке в Гдове 13.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? 13.10.2025, 12:510 Изменяется номер телефона колл-центра автовокзалов в Псковской области 13.10.2025, 12:490 Великолучане одержали две победы на Кубке мира по кикбоксингу
13.10.2025, 12:420 «Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? 13.10.2025, 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 13.10.2025, 12:360 Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа 13.10.2025, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Готов ли Псков к зиме?
13.10.2025, 12:290 Теннисистка из Псковской области победила на соревнованиях в Махачкале 13.10.2025, 12:250 Оппозиционера и политэмигранта Владимира Кара-Мурзу* объявили в розыск 13.10.2025, 12:190 Mercedes и Mazda столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 13.10.2025, 12:120 В Великих Луках в 27-й раз пройдет турнир по боксу памяти Евгения Клевцова
13.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с Александром Лоско 13.10.2025, 12:010 Кабмин перераспределит 1,3 млрд рублей на выплаты семьям с низкими доходами 13.10.2025, 12:000 Псковичи выбирают горячие хинкали вместо кофе и дедлайнов 13.10.2025, 11:470 Жилой дом горел в локнянской деревне Липшани
13.10.2025, 11:361 Проезд одной остановки в наземном транспорте предложили сделать бесплатным 13.10.2025, 11:250 Псковских исполнителей приглашают заявить о себе на реп-баттлах 13.10.2025, 11:140 Отопление временно отключат в домах на двух улицах в Стругах Красных 13.10.2025, 11:090 Горящий мусорный контейнер на улице Алтаева в Пскове потушили до приезда пожарных
13.10.2025, 11:090 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 13 октября 13.10.2025, 11:060 Чусок в Пскове: осенний праздник урожая как мост дружбы между культурами. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.10.2025, 10:490 Производственное здание горело на улице Экипажа Гудина в Пскове. ВИДЕО 13.10.2025, 10:480 Сотрудники ГАИ пресекли 1244 правонарушения на псковских дорогах за неделю
13.10.2025, 10:360 На улице Коммунальной в Пскове сгорел матрас 13.10.2025, 10:320 «ГорДозор»: Желтые листья над Псковом. Готов ли город к зиме? 13.10.2025, 10:290 Мужчина с белыми усами пропал в новоржевской деревне Ругодево 13.10.2025, 10:270 Автомобиль Mitsubishi сгорел в деревне Пыталовские Хутора
13.10.2025, 10:210 От «деревянного» к цифровому: дайджест экономических новостей за неделю 13.10.2025, 10:180 «Железные люди»: Александр Лоско. Из спортивной гимнастики в кикбоксинг 13.10.2025, 10:120 Пожарно-тактические учения прошли в колонии в псковской деревне Середка 13.10.2025, 09:580 Почти 90 аварийных бригад работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в Псковской области
13.10.2025, 09:530 Два человека пострадали в ночном столкновении на Рижском проспекте в Пскове 13.10.2025, 09:480 Школу №24 в Пскове закроют для проведения вечера памяти Жанны Ушкачевой 13.10.2025, 09:390 На Октябрьском проспекте Пскова сбит пешеход 13.10.2025, 09:300 73% псковичей поддерживают предложение разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по предметам на выбор - опрос
13.10.2025, 09:150 В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт 13.10.2025, 09:000 В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой 13.10.2025, 08:400 Великолучанин предстанет перед судом за непреднамеренное убийство женщины 13.10.2025, 08:200 В Рижской думе заявили о депортации сотен россиян ближе к ноябрю
13.10.2025, 08:001 Пскович заснял пролетающую комету над Ильинской церковью в Выбутах 13.10.2025, 07:300 Псков поднялся на 88 место в рейтинге российских городов по зарплатам 13.10.2025, 07:000 День инфобизнесмена празднуют 13 октября 12.10.2025, 22:000 Клинический психолог разрушила миф о о том, что троечники успешнее отличников
12.10.2025, 21:300 На фестивале «НеобыЧАЙная Опочка» гостям представили разнообразные сорта напитка 12.10.2025, 21:001 Экс-кандидат в президенты Борис Надеждин прибыл в Пушкинские Горы 12.10.2025, 20:300 В Пскове в третий раз пройдет шоукейс «За музыкой» 12.10.2025, 20:000 Для жителей Бежаницкого и Локнянского округов запустят регулярные рейсы медицинского автобуса
12.10.2025, 19:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 12 октября 12.10.2025, 18:300 Ученые обнаружили скрытую красную сверхгигантскую звезду перед ее взрывом 12.10.2025, 18:000 Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Полонища почтили память архимандрита Елевферия 12.10.2025, 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой
12.10.2025, 17:300 Выставка живописи участника общественного движения «ПсковАРТ» Олега Матюхина пройдёт 17 октября 12.10.2025, 17:000 Фотофакт: Снег выпал в Пустошкинском районе 12.10.2025, 16:300 До +8 и умеренные дожди ожидается в Псковской области 13 октября 12.10.2025, 16:000 K-Fest в Пскове завершился масштабным празднованием корейского Чусока
12.10.2025, 15:300 Псковичей приглашают послушать салонную музыку XVIII – XX веков 12.10.2025, 15:000 Пушкинский Заповедник участвует в акции «Музейная неделя»: экскурсии, выставки, сказки 12.10.2025, 14:300 С Днем работника сельского хозяйства жителей Опочецкого округа поздравил Юрий Ильин 12.10.2025, 14:000 В соревнованиях по настольному теннису в Пскове приняло участие почти 60 человек
12.10.2025, 13:300 Жителей Великих Лук и Великолукского района лишили более трех миллионов рублей через мессенджеры 12.10.2025, 13:000 Красная икра в России стала дешевле 12.10.2025, 12:300 С Днём сельского хозяйства великолучан поздравил Алексей Кузьмин 12.10.2025, 12:000 На территории Псковской области ожидаются сильные дожди 12 октября
12.10.2025, 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 12.10.2025, 11:300 Лису заметили в Пушкиногорском районе 12.10.2025, 11:150 Скончалась Жанна Ушкачева - классный руководитель псковской актрисы Юлии Пересильд 12.10.2025, 11:000 День работника сельского хозяйства отмечается 12 октября
12.10.2025, 10:300 Ученые рассказали об эффективности коротких вдохновляющих видео в снижении стресса 12.10.2025, 10:000 Млечный путь запечатлели в Псковском районе 12.10.2025, 09:361 В Пскове на Рижском проспекте водитель ВАЗ снес стоящий на перекрестке Daewoo Matiz 12.10.2025, 09:000 Известный псковский писатель отмечает свой юбилей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru