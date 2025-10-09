Общество

Депутаты областного Собрания проведут три дня приема граждан на этой неделе

Прием граждан депутатами Псковского областного Собрания в общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

На этой неделе приёмы граждан проведут депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

14 октября, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием проведет Андрей Козлов, округ №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа).

15 октября, в среду, с 10:00 до 12:00 – Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

16 октября, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием осуществит Владимир Кузь, округ № 7 (Гдовский и Псковский муниципальные округа).

Запись на приём ведётся по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Консультации проводятся по адресу: Псков, Гоголя, дом 9.