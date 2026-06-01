Работы по уничтожению борщевика запланировали в Стругах Красных

Работы по уничтожению борщевика Сосновского на земельных участках проведут с 1 по 20 июня в Стругокрасненском муниципальном округе, сообщила администрация.

В период с 1 по 20 июня будут проводиться работы по уничтожению борщевика Сосновского на земельных участках в деревнях: Перехожа, Марьино, Щир, Яблонец, Кириково, Костелево, Рожник, Залазы, Всини, Череменка, Хредино, Теребуни, Жабенец, Озерово, Сверётово, Ротный Двор, Молоди, Липно, Соседно, а также в рабочем поселке Струги Красные.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.