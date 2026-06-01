Большинство респондентов ПЛН беспокоят участившиеся атаки БПЛА

Опасность БПЛА беспокоит жителей Псковской области из-за практически каждодневных атак, об этом заявило большинство респондентов Псковской Ленты Новостей. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 227 человек.

Наибольшее число респондентов (73,1%) серьезно обеспокоено. «Атакуют уже каждый день», - отмечают они.

А 12,8% опрошенных подошли к вопросу более философски, они считают: «чему быть, того не миновать».

6,6% респондентов считают, что «залог успеха» в терпении. Страна ведет специальную военную операцию, и надо подождать, опасность БПЛА прекратится с завершением боевых дейтсвий.

5,3% голосующих не заботит угроза атаки беспилотников, им «все равно».

И наименьшее количество респондентов (2,2%) уже привыкли к наличию потенциальной угрозы.

Таким образом, наибольшее количество участвовавших в опросе переживает из-за участившихся атак БПЛА. Людей пугают как сами атаки, так и их регулярность.

