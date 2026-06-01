 
Общество

Большинство респондентов ПЛН беспокоят участившиеся атаки БПЛА

0

Опасность БПЛА беспокоит жителей Псковской области из-за практически каждодневных атак, об этом заявило большинство респондентов Псковской Ленты Новостей. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 227 человек.

Наибольшее число респондентов (73,1%) серьезно обеспокоено. «Атакуют уже каждый день», - отмечают они. 

А 12,8% опрошенных подошли к вопросу более философски, они считают: «чему быть, того не миновать».

6,6% респондентов считают, что «залог успеха» в терпении. Страна ведет специальную военную операцию, и надо подождать, опасность БПЛА прекратится с завершением боевых дейтсвий.

5,3% голосующих не заботит угроза атаки беспилотников, им «все равно».

И наименьшее количество респондентов (2,2%) уже привыкли к наличию потенциальной угрозы.

Таким образом, наибольшее количество участвовавших в опросе переживает из-за участившихся атак БПЛА. Людей пугают как сами атаки, так и их регулярность.

На сайте ПЛН стартовал новый опрос: Есть ли смысл запрещать торговлю алкоголем в День защиты детей и прочие «детские» праздники?

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026