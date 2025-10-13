Общество

Володин запустил опрос о лимите банковских карт на одного человека

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в Max опрос о лимите количества банковских карт, оформляемых на одного человека.

«Обсуждается инициатива ограничить количество банковских карт на одного человека. Это предлагается сделать в целях борьбы с мошенничеством. Как вы считаете, какой лимит карт будет оптимальным в одни руки?» - написал Володин.

Участникам опроса предложено проголосовать за один из трех вариантов: 10, 20 или 30 карт, пишет ТАСС.

По данным на первые 10 минут с момента публикации, большинство участников опроса поддержали вариант с ограничением до 10 карт.

проходит на сайте Псковской Ленты Новостей. Напомним, аналогичный опрос