Псковские росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу»

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в ведомственной донорской акции, пополнив банк крови региона. Мероприятие прошло на базе областной станции переливания крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

15 росгвардейцев добровольно стали донорами крови. Многие из них — опытные участники подобных акций, регулярно сдающие кровь для нуждающихся пациентов.

«Для нас это не просто акция, а возможность помочь тем, кто в этом нуждается. Наш профессиональный опыт работы с людьми в сложных ситуациях вдохновляет нас на такие поступки», — отметил один из участников акции.

Традиция донорства прочно укоренилась в рядах ведомства. Сотрудники, свободные от дежурства, находят время для участия в подобных мероприятиях, демонстрируя высокий уровень социальной ответственности, уточнили в управлении.

Акция «От сердца к сердцу» показала, что росгвардейцы не только обеспечивают безопасность граждан, но и активно участвуют в благотворительных инициативах, спасая человеческие жизни, заключили в ведомстве.