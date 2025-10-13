Псковские росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу»

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в ведомственной донорской акции, пополнив банк крови региона. Мероприятие прошло на базе областной станции переливания крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
15 росгвардейцев добровольно стали донорами крови. Многие из них — опытные участники подобных акций, регулярно сдающие кровь для нуждающихся пациентов.
Традиция донорства прочно укоренилась в рядах ведомства. Сотрудники, свободные от дежурства, находят время для участия в подобных мероприятиях, демонстрируя высокий уровень социальной ответственности, уточнили в управлении.
Акция «От сердца к сердцу» показала, что росгвардейцы не только обеспечивают безопасность граждан, но и активно участвуют в благотворительных инициативах, спасая человеческие жизни, заключили в ведомстве.