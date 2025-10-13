Общество

Проект островской гимназии победил в федеральном грантовом конкурсе

Проект гимназии города Острова победил в федеральном грантовом конкурсе «Сквозные образовательные траектории», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

В Москве с 11 по 13 октября проходил финал всероссийского грантового конкурса «Сквозные образовательные траектории». Из почти двух тысяч претендентов право участия в финале получили всего 72 команды, включая команду гимназии Острова.

Проект гимназии «Гармония интересов семьи и школы через научно-познавательную деятельность радиоклуба "Маяк знаний"» завоевал бронзовую награду и получил финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей, победив десятки конкурентов со всей страны. Проект в финале конкурса представила лидер команды – директор гимназии Лариса Петрикова. Награждение победителей проходило в Государственной Думе Российской Федерации.

Кроме того, педагог гимназии Людмила Окольничева приняла участие в конкурсе школьной видеожурналистики «Карта образования» и одержала победу в номинации «Звук к месту» (лучший саундтрек к фильму). Награда за победу – денежный сертификат в размере 10 000 рублей вручил режиссер и сценарист Кирилл Седухин.

Методическое сопровождение подготовки к финалу конкурса осуществлял ПОИПКРО.