Общество

В Псковской области услуги по родовым сертификатам оплатили более чем 2,5 тысячи женщин

Отделение СФР по Псковской области оплатило услуги по родовым сертификатам 2 753 женщинам и 2 020 новорожденным в 2025 году. На эти цели было направлено 27,7 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного в первый год его жизни. Сюда входят консультации акушера-гинеколога, терапевта, педиатра, скриниговые УЗИ, базовые лабораторные анализы. Оказанные услуги отделение СФР по Псковской области оплачивает медучреждениям напрямую. При этом если у мамы рождается двойня, то средства предусмотрены на каждого из малышей.

Необходимые для этого сведения региональное отделение фонда получает автоматически после постановки на учет беременной в женской консультации, успешно принятых родов или профилактических наблюдений ребенка. Отметим, что родовым сертификатом оплачиваются услуги, оказанные государственными или частными медицинскими организациями, в рамках обязательного медицинского страхования. Обналичить средства родового сертификата нельзя – деньги сразу переводятся на лицевые счета организаций здравоохранения. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, сертификат не формируется.

Документ оформляется в электронном виде при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Его также может сформировать детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Для оформления сертификата женщине необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. После того, как медицинское учреждение сформирует родовый сертификат, найти его можно в личном кабинете на портале Госуслуг.