Совершенствование образовательной деятельности обсудили в Псковском филиале университета ФСИН

15 октября состоялось очередное заседание совета Псковского филиала университета ФСИН России, на котором заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Роман Иваняков доложил об итогах образовательной деятельности в 2024/25 учебном году и приоритетных направлениях ее развития в 2025/26 учебном году, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Роман Иваняков отметил, что в октябре прошлого учебного года филиал успешно прошел аккредитацию по специальности «Правоохранительная деятельность», и на сегодняшний день образовательные программы высшего образования по этой специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» имеют государственную аккредитацию и бессрочную лицензию.

В Псковском филиале университета также успешно реализуются программы профессионального обучения и повышения квалификации для сотрудников территориальных органов ФСИН России: в прошлом учебном году более тысячи ста человек смогли пройти обучение по этим программам.

Врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк, заслушав доклад выступающего, обратила внимание на то, что главная задача образовательной организации – обучение и подготовка к реальной практической работе высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В Псковском филиале университета созданы для этого все условия: функционирует полигон практического обучения на базе УФСИН России по Псковской области, занятия для курсантов проводятся с привлечением практических работников.

Итогом заседания совета филиала стала выработка решений по совершенствованию образовательной деятельности в 2025/26 учебном году.