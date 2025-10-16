Общество

Семерых «новых» граждан РФ призывного возраста доставили в псковский военкомат

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели рейд, направленный на выявление мужчин, прибывших из-за рубежа, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверили более 20 мужчин. Выявили семь «новых» граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем их доставили в военный комиссариат для проверки.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.