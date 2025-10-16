Общество

Владимир Кузь о строительстве школ в Гдовском районе и о том, что волнует избирателей

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь в эфире радио ПЛН FM рассказал, как прошли выборы депутатов окружных Собраний, какие социально значимые проекты реализуются в Гдовском районе и как ведется работа с избирателями.

- Владимир Васильевич, в сентябре, в Единый день голосования гдовичи и жители Псковского района выбирали депутатов окружных Собраний. Как, на ваш взгляд, прошла избирательная кампания, как вы оцениваете ее итоги? Удалось ли сформировать работоспособные окружные Собрания? Много ли новых лиц среди депутатов Собраний? Со всеми ли удалось уже познакомиться и наладить контакт?

- Я присутствовал на заседаниях избранных Собраний депутатов Псковского и Гдовского округов. Особенно радует большое количество молодых людей и новых лиц. Все участники нацелены на результат и конструктивный диалог. Я познакомился со всеми. У всех хорошее, боевое настроение.

Выборы прошли спокойно. Незначительные жалобы были, но они не влияют на итоговый результат. Везде большинство избирателей проголосовали за «Единую Россию».

- Какие социально значимые проекты реализуются сейчас в Гдовском районе? Как двигаются эти большие стройки? Есть ли сложности?

- Конечно, сейчас мы сталкиваемся с рядом сложностей, особенно в условиях роста цен на строительные материалы и изменения ставки рефинансирования ЦБ. Однако все вместе мы стараемся их преодолеть. Одним из ключевых социально значимых проектов в Гдовском районе является строительство школы в Гдове. Я надеюсь, что к 1 сентября 2026 года дети смогут пойти в новую школу. Строительство уже подходит к завершению, и люди могут видеть, как бригады работают на объекте.

Сейчас идет благоустройство, которое является последним этапом строительных работ. Затем предстоит пройти процедуру лицензирования, получения необходимых документов и ввода школы в эксплуатацию. Это довольно длительный процесс, но очень важный для обеспечения безопасности детей.

Второй важный объект — строительство школы в Смуравьёво-2. Сроки перенесли на 2026 год. Есть проблемы с финансированием, удорожанием материалов и кадрами. Гдовский район — приграничная территория, а миграционная политика сейчас ужесточается. Если раньше мы привлекали рабочих из соседних республик, то теперь это сделать сложнее. К тому же в Петербурге зарплаты гораздо выше, даже низкоквалифицированным рабочим платят больше, чем у нас. Поэтому привлечь людей в Гдов довольно сложно. Но, несмотря на все трудности, строительство продолжается. Люди видят, что работа идёт, и верят, что школа будет достроена. Дети обязательно пойдут в новое учебное заведение.

Еще один социально значимый проект — ремонт Гдовской районной больницы, он тоже находится в стадии завершения. К концу года работы должны быть закончены, и больница преобразится. Люди будут приходить в обновленное здание, где приятно находиться. Когда я впервые посетил больницу в рамках своей предвыборной кампании, я был огорчен увиденным. Однако сегодня, при каждом визите, я вижу значительные улучшения. Больница уже выглядит намного лучше. Также мы видим, сколько в Гдове отремонтировали дорог. Из Пскова до Гдова сейчас шикарная дорога. Да, еще делают мосты, в Середке тротуары строят и светофорные объекты, но в целом дорога отличная.

- Как выстроено ваше взаимодействие с избирателями в районах? Какой способ взаимодействия, на ваш взгляд, наиболее эффективен?

- Соцсетей у меня нет. Это не принципиальная позиция, а для того, чтобы избежать мошенничества и других не совсем приятных вещей. Мне кажется, пообщаться с человеком, глядя в глаза, намного эффективнее, полезнее и интереснее. Социальные сети никогда не заменят живое общение. Ежемесячно я провожу прием граждан, посещаю округа, например, Гдовский район. Встречаюсь с местными депутатами, которые передают вопросы от жителей, люди сами подходят с проблемами. Мы их обсуждаем и решаем. Иногда даем устные консультации, а иногда обращаемся в органы власти или прокуратуру.

- С какими проблемами чаще всего приходят к вам избиратели? Какие инструменты есть в руках депутата областного Собрания, чтобы их решать?

- Проблемы меняются от года к году. Сейчас на первый план вышли земельные вопросы. Их много, потому что земельные вопросы сложны, а в приграничной области — особенно. В Псковском и Гдовском районах землей распоряжается Министерство имущественных отношений Псковской области, а не муниципалитеты, и это усложняет работу. Есть проблемы с догазификацией, электрификацией и вывозом ТКО. Но нельзя сказать, что есть один самый острый вопрос. Все вопросы — текущие. Большинство из них решаемые, хотя, возможно, не так быстро, как хотелось бы.

Беседовал Константин Калиниченко