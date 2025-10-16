Общество

Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период

Врач Екатерина Дмитренко рассказала о значимости витамина D3 в зимний период, а также дала советы по его употреблению.

Витамин D имеет несколько форм, но D3 (холекальциферол) является наиболее активным и важным. Врач пояснила в каких физиологических процессах он участвует:

Укрепление костей: витамин D3 способствует усвоению кальция, что необходимо для формирования и поддержания крепкого скелета.

«Недостаток витамина D может привести к остеопорозу и увеличению риска переломов. Особенно это касается людей старшего возраста», — поясняет Екатерина Дмитренко.

Поддержка иммунной функции: достаточный уровень витамина D помогает организму бороться с инфекциями и болезнями.

«Сейчас, в условиях волны инфекционных заболеваний, особенно важно следить за уровнем витамина D», — подчеркивает врач.

Улучшение настроения: исследования показывают, что низкий уровень витамина D связан с высоким риском депрессии и тревожных расстройств.

Зимой солнечные лучи становятся редкостью. Это особенно актуально в северных широтах, где короткие дни и облачность могут привести к дефициту солнечного света и уровня витамина D. Кожа не может синтезировать этот витамин в достаточном количестве, что делает его дополнительный прием особенно актуальным, пишет RuNews24.ru.

Екатерина Дмитренко подчеркивает, что природные источники витамина D действительно становятся малодоступными зимой, и это может негативно сказаться на здоровье.

Рекомендации по употреблению витамина D3

Консультация с врачом: прежде чем принимать добавки, рекомендуется проконсультироваться с врачом и сдать анализы на уровень витамина D в крови.

«Не стоит гадать и пить витамин D на случай. Лучше проверить уровень, и, при необходимости, начать прием», — советует Екатерина Дмитренко.

Выбор правильной дозы: врач поможет определить необходимую дозировку в зависимости от возраста, состояния здоровья и уровня витамина D.

Питание: следует включить в рацион продукты, богатые витамином D, такие как жирная рыба (лосось, тунец), яичные желтки и обогащенные продукты (молоко, каши).

«Прием витамина D через пищу никогда не заменит солнечные лучи, но может стать важным дополнением в холодное время года. Гуляйте на свежем воздухе! Солнечные лучи — это не только источник хорошего настроения, но и здоровья. Используйте также приложения для определения уровня УФ-излучения, такие как D minder, чтобы оптимизировать время пребывания на солнце», — рекомендует эксперт.

Требуется консультация специалиста