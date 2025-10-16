Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период

Врач Екатерина Дмитренко рассказала о значимости витамина D3 в зимний период, а также дала советы по его употреблению.
Витамин D имеет несколько форм, но D3 (холекальциферол) является наиболее активным и важным. Врач пояснила в каких физиологических процессах он участвует:
Зимой солнечные лучи становятся редкостью. Это особенно актуально в северных широтах, где короткие дни и облачность могут привести к дефициту солнечного света и уровня витамина D. Кожа не может синтезировать этот витамин в достаточном количестве, что делает его дополнительный прием особенно актуальным, пишет RuNews24.ru.
Екатерина Дмитренко подчеркивает, что природные источники витамина D действительно становятся малодоступными зимой, и это может негативно сказаться на здоровье.
«Не стоит гадать и пить витамин D на случай. Лучше проверить уровень, и, при необходимости, начать прием», — советует Екатерина Дмитренко.
«Прием витамина D через пищу никогда не заменит солнечные лучи, но может стать важным дополнением в холодное время года. Гуляйте на свежем воздухе! Солнечные лучи — это не только источник хорошего настроения, но и здоровья. Используйте также приложения для определения уровня УФ-излучения, такие как D minder, чтобы оптимизировать время пребывания на солнце», — рекомендует эксперт.