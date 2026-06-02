Спектакль «Спой мне песню» показали пациентам Детской областной больницы в Пскове

Театральное представление «Спой мне песню» от студии «Человек — человеку» показали пациентам Детской областной клинической больницы в Пскове 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: Детская областная клиническая больница

«Обычно в больнице тихо, но в День защиты детей в стенах нашей больницы звучали аплодисменты и детский смех — потому что обычное поздравление превратилось в настоящую театральную премьеру. Перед детьми выступила театральная студия "Человек — человеку" со спектаклем "Спой мне песню", который включал в себя элементы интерактивного театра теней. Маленькие пациенты стали не просто зрителями, а участниками волшебства: тени оживали прямо на глазах у изумлённых ребят, и это очень понравилось деткам. Казалось, в этот момент забылись и уколы, и градусники — осталось только волшебство. Спасибо всем, кто подарил этот праздник! Доброта лечит не хуже лекарств», - отметили в больнице.

На празднике присутствовали председатель псковской областной организации профсоюза здравоохранения Анжелика Шундер и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Также ребят по видеообращению поздравил шеф Константин Ивлев, и от него маленьким пациентам передадут подарки. В конце дети получили мороженое.

Главный врач лечебного учреждения, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев отметил, что такие мероприятия благотворно действуют на исцеление детей.

«Такие мероприятия способствуют выздоровлению пациентов, потому что для ребёнка очень значимо действует поговорка: "Дома и стены помогают". У детей в обычном режиме и мероприятия, и секции, и развлекательные какие-то направления, и дети чувствуют себя в комфорте. Наша задача — создать для детей похожий комфорт. В День защиты детей, когда они понимают, что больница — это не только то место, где делают больно, а место, которое заботится об их благополучии, дети быстрее выздоравливают. Это многократно замечено мною, врачом. Благо, есть такие организации, которые тоже стремятся сделать жизнь детей краше, лучше и часто идут к нам навстречу с тем, чтобы помочь. Конечно же, у нас есть друзья в лице шеф-повара Константина Ивлева, который не только поздравил детей по видеосвязи, но и прислал подарки, которые будут розданы детям», - сказал Евгений Васильев.

Он также подчеркнул, что в южной столице региона, в Великих Луках, также прошли мероприятия. В великолукском филиале номера подготовили даже пациенты.

«В том числе, у нас прошли поздравления детей в городе Великие Луки, где находится наш филиал. Там тоже было очень красочное мероприятие, также было поздравление от шефа Ивлева. Были и представления с выступлениями детей, самих пациентов. Они тоже готовились друг для друга и смогли красиво отпраздновать этот день», - добавил Евгений Васильев.

Международный день защиты детей отметили 1 июня.