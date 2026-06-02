Спектакль «Спой мне песню» показали пациентам Детской областной больницы в Пскове

Театральное представление «Спой мне песню» от студии «Человек — человеку» показали пациентам Детской областной клинической больницы в Пскове 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.
Фото здесь и далее: Детская областная клиническая больница
«Обычно в больнице тихо, но в День защиты детей в стенах нашей больницы звучали аплодисменты и детский смех — потому что обычное поздравление превратилось в настоящую театральную премьеру. Перед детьми выступила театральная студия "Человек — человеку" со спектаклем "Спой мне песню", который включал в себя элементы интерактивного театра теней. Маленькие пациенты стали не просто зрителями, а участниками волшебства: тени оживали прямо на глазах у изумлённых ребят, и это очень понравилось деткам. Казалось, в этот момент забылись и уколы, и градусники — осталось только волшебство. Спасибо всем, кто подарил этот праздник! Доброта лечит не хуже лекарств», - отметили в больнице.
На празднике присутствовали председатель псковской областной организации профсоюза здравоохранения Анжелика Шундер и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Также ребят по видеообращению поздравил шеф Константин Ивлев, и от него маленьким пациентам передадут подарки. В конце дети получили мороженое.
Главный врач лечебного учреждения, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев отметил, что такие мероприятия благотворно действуют на исцеление детей.
Он также подчеркнул, что в южной столице региона, в Великих Луках, также прошли мероприятия. В великолукском филиале номера подготовили даже пациенты.
«В том числе, у нас прошли поздравления детей в городе Великие Луки, где находится наш филиал. Там тоже было очень красочное мероприятие, также было поздравление от шефа Ивлева. Были и представления с выступлениями детей, самих пациентов. Они тоже готовились друг для друга и смогли красиво отпраздновать этот день», - добавил Евгений Васильев.
Международный день защиты детей отметили 1 июня.
