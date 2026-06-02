Глава Псковского округа рассказала Антону Морозу о проектах благоустройства этого сезона

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва Антон Мороз совершил рабочую поездку в Псковский муниципальный округ. Начался визит со встречи с главой муниципалитета Натальей Федоровой и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Ириной Толмачевой, сообщил Антон Мороз в социальной сети «ВКонтакте».

Глава муниципалитета рассказала об основных проектах, реализуемых в этом сезоне. Как отметил Антон Мороз, у самого крупного муниципалитета региона по территории много проектов, но в настоящее время особое внимание муниципальная команда уделяет стартовавшему благоустройству на территориях в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Наталья Федорова отметила, что в этом году жители очень активно принимают участие в отборе территорий на 2027 год: «Люди видят результаты реализации проектов минувших лет. Тем более, что вот уже второй год подряд власти округа берут на себя дополнительные обязательства, изыскивают средства и вместо двух благоустраивают три территории!»

Одна из них — общественное пространство в деревне Соловьи. Здесь уже вовсю идут подготовительные работы. Ирина Толмачева отметила, что люди очень ждали обновления и активно голосовали в минувшем году, в результате территория стала третьей. Наталья Федорова пояснила, что в ее благоустройстве примет участие и местный ТОС, активисты поучаствуют установкой дополнительных игровых элементов детской площадки. Также здесь будет выполнена планировка территории, обустроена парковочная зона, установлена воркаут-площадка. «На мой взгляд, очень удачный комплексный подход к решению благоустройства для жителей всех возрастов. Отмечу, предпринимаю усилия, чтобы внедрить опыт сочетания ФКГС и ТОС на территории округа №3 — расскажу об этом в ближайшее время на примере встрече с гражданами на улице Льва Толстого», — комментирует Наталья Федорова.

В Соловьях Антон Мороз с Натальей Федоровой и Ириной Толмачевой посетили самое крупное предприятие округа — «ПсковАгроИнвест». Ирина Толмачева рассказала о полном цикле производства, профессиональном коллективе, который «заботиться не только об экономике, но и является социальным партнером муниципалитета по некоторым проектам».

Также на встрече с активом муниципалитета обсудили широкий круг тем и предстоящих задач. «Рад, что в Псковском округе работает сплоченная и неравнодушная команда людей, заинтересованных в результате», — отмечает Антон Мороз.



Наталья Федорова пригласила побывать на Талабских островах. «Потрясающей красоты место с уникальной географией и особой атмосферой. Там местные власти тоже реализуют интересные проекты. Благодарю Наталью Анатольевну (Федорову - ред.) и коллег за продуктивную работу и за приглашение!» — резюмирует Антон Мороз.