Общество

В Мелитополе высадили аллею псковской и запорожской молодежи

В Мелитополе высадили аллею псковской и запорожской молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении «Деловая Россия» Псковской области.

Фото: «Деловая Россия» Псковской области

«В сердце Мелитополя, на площади у железнодорожного вокзала, расцвела не просто аллея — расцвела аллея псковской и запорожской молодежи. Это стало возможным благодаря экологической акции в рамках проекта "Зеленая область", которая объединила студентов, активистов и представителей молодежных организаций из двух регионов», - рассказали в объединении.

Идея живого моста между Псковом и Запорожьем получила развитие благодаря поддержке главы псковского отделения «Деловой России», председателя Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрия Мельникова.

«Мы гордимся тем, что можем поддержать такие инициативы, объединяющие молодых людей из разных уголков страны на добрых делах. Аллея станет символом дружбы и совместной работы. "Деловая Россия" — это не только бизнес и политика, но и активная поддержка социально значимых проектов, в которых молодёжь задает курс на устойчивое будущее. Вместе мы сажаем не только деревья — мы сажаем семена дружбы и сотрудничества, которые будут расти поколениями!» - отметили в объединении «Деловая Россия» Псковской области.

В посадке деревьев приняли участие председатель молодежного совета при министерстве молодежной политики Псковской области Сергей Елизаров, активисты регионального отделения «Волонтеров Победы», студенты факультета инновационной педагогики Мелитопольского государственного университета и представители министерства молодежной политики Запорожской области.