Общество

80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь

Выдача продуктовых наборов состоялась в Опочке сегодня, 17 октября. Поддержку получили 80 семей с детьми, имеющие статус малообеспеченных или воспитывающих ребёнка-инвалида. Об этом сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Закупить и передать в семьи продуктовые наборы удалось при поддержке благотворителей, которые финансово поддерживают программу Фонда «Экстренная социальная помощь». Один продуктовый набор включает в себя базовый набор круп (гречка, рис), макароны, мясные и рыбные консервы, муку, чай и сладости для детей.

Выдача продуктовых наборов состоялась в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области.