Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
Вакансии Россети
Нам любые дОроги дорОги...
Города для людей
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 17.10.2025 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 17.10.2025 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове 17.10.2025 21:000 80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь 17.10.2025 20:400 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Псковской области 17.10.2025 20:000 В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025» 17.10.2025 19:400 Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер»
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь

17.10.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Выдача продуктовых наборов состоялась в Опочке сегодня, 17 октября.  Поддержку получили 80 семей с детьми, имеющие статус малообеспеченных или воспитывающих ребёнка-инвалида. Об этом сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда. 

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Закупить и передать в семьи продуктовые наборы удалось при поддержке благотворителей, которые финансово поддерживают программу Фонда «Экстренная социальная помощь». Один продуктовый набор включает в себя базовый набор круп (гречка, рис), макароны, мясные и рыбные консервы, муку, чай и сладости для детей.

 

Выдача продуктовых наборов состоялась в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 208 человек
17.10.2025, 21:400 В России может появиться доплата к пенсии за трудовой стаж 17.10.2025, 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове 17.10.2025, 21:000 80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь 17.10.2025, 20:400 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Псковской области
17.10.2025, 20:200 Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца 17.10.2025, 20:000 В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025» 17.10.2025, 19:400 Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер» 17.10.2025, 19:290 ДТП произошло на улице Вокзальной в Пскове
17.10.2025, 19:200 Восемь новых знаков туристкой навигации установили в Пушкинских горах 17.10.2025, 19:000 Выставка Псковского музея «Три художника» открылась в Кириллове 17.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 октября 17.10.2025, 18:200 Ярмарка мастеров пройдёт в Пскове 18 октября
17.10.2025, 18:000 Росгвардия разъяснила псковичам правила покупки многозарядного гладкоствольного оружия 17.10.2025, 17:400 Биохакер раскрыл секрет хорошей памяти и крепкой печени 17.10.2025, 17:220 День в истории ПЛН. 17 октября 17.10.2025, 17:180 «Семейные ценности»: Вера и подвиг. ВИДЕО
17.10.2025, 17:170 Более 1000 работ в год: Псковстат отмечает Всемирный день статистики 17.10.2025, 17:150 Психолог дал псковичам советы перед свиданием 17.10.2025, 17:130 Суд рассматривает ряд исков по обеспечению теплоснабжения в Острове-3  17.10.2025, 17:080 Администрация Великих Лук за год рассмотрела 10 610 обращений граждан
17.10.2025, 17:040 Александр Козловский: Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения 17.10.2025, 17:010 «Либо ты разрушаешься, либо собираешь себя заново»: псковичка назвала способ жить после потери близкого 17.10.2025, 16:560 Мусор загорелся на балконе на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО 17.10.2025, 16:540 Жителя Беларуси арестовали за серию краж виски в Дно
17.10.2025, 16:530 Фотофакт: Антитеррористические учения проводят в Новосокольниках 17.10.2025, 16:510 Почти 200 отцов в Псковской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 17.10.2025, 16:450 «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц. ВИДЕО 17.10.2025, 16:390 СОЦПРОФ: Материнский капитал — это инвестиция в будущее России, а не просто выплата
17.10.2025, 16:290 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 октября 17.10.2025, 16:280 Партия винограда весом 20 тонн запрещена к ввозу в Себежском районе 17.10.2025, 16:220 Профсоюз военнослужащих в Псковской области возглавил Вячеслав Красоткин 17.10.2025, 16:130 Максим Борисюк стал и. о. главврача псковского перинатального центра
17.10.2025, 16:120 Движение на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках ограничат для спила аварийного дерева 17.10.2025, 16:060 «Воспитание в свободе и любви»: многодетная псковичка рассказала, как растит детей после потери супруга  17.10.2025, 15:580 «Дневной дозор»: Должны ли безработные оплачивать свою медстраховку? 17.10.2025, 15:560 Альфа-Банк поддержал проект «Серебряный старт» в Пскове
17.10.2025, 15:530 Ограничение движения на улице Луговой в Пскове продлили до 24 октября 17.10.2025, 15:430 Математический кабинет имени Ковалевской открыли в Великолукском медколледже 17.10.2025, 15:400 Антон Мороз: Дизайн-код — необходимый инструмент для развития города 17.10.2025, 15:360 Псковский слесарь представил два изобретения на региональном конкурсе
17.10.2025, 15:290 Вдова псковского священника поделилась впечатлениями от встречи с Путиным 17.10.2025, 15:260 В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу 17.10.2025, 15:190 Обновленный «пентагон», «живопись» музыкальной школы и проблемный проезд на Завеличье 17.10.2025, 15:140 Свыше 130 тысяч человек в Псковской области уже вакцинировались от гриппа
17.10.2025, 15:130 Помощь без формальностей: псковичам назвали принципы работы фонда «Защитники Отечества» 17.10.2025, 15:070 Мастерская «Гвозди» в Пскове отпразднует 10-летие спектаклем «Не спать!» 17.10.2025, 15:050 В Пскове завершилось обучение инспекторов ФСИН 17.10.2025, 15:011 Фотофакт: Движение перекрывают на площади Победы в Пскове из-за ралли
17.10.2025, 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 17.10.2025, 14:520 Полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков-2025» приняли участие в титульной фотосессии 17.10.2025, 14:490 Осенний фестиваль профессий для школьников пройдет 20 октября в Пскове 17.10.2025, 14:450 Менее чем за неделю на Солнце зарегистрировали 87 вспышек
17.10.2025, 14:310 Сотрудники спортшколы «Экспресс» вышли на субботник в Великих Луках 17.10.2025, 14:270 Водитель Renault сбил девочку на пешеходном переходе в Гдове 17.10.2025, 14:130 Срок явки в военкомат по электронной повестке хотят ограничить 30 днями 17.10.2025, 14:110 Комитет ветеринарии Псковской области взял «золото» на главной агровыставке страны
17.10.2025, 14:080 Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен 17.10.2025, 13:580 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Анания. ВИДЕО 17.10.2025, 13:570 В Псковском филиале университета ФСИН завершились курсы повышения квалификации 17.10.2025, 13:420 Муниципальный вестник: KPI для новых глав
17.10.2025, 13:370 Нам любые дОроги дорОги... 17.10.2025, 13:250 Псковский губернатор призвал соотечественников из Прибалтики не ждать депортации и переезжать в РФ 17.10.2025, 13:220 В Великих Луках насчитали 733 торговых объекта 17.10.2025, 13:170 Отпустившего пьяного водителя в Дедовичах майора полиции лишили звания 
17.10.2025, 13:070 В Мелитополе высадили аллею псковской и запорожской молодежи 17.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Вера и подвиг 17.10.2025, 12:540 Каждый дееспособный гражданин РФ должен платить в ФОМС – Виктор Антонов 17.10.2025, 12:460 В фандоматы на псковском вокзале с января по сентябрь сдали 5,5 тысячи единиц вторсырья
17.10.2025, 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 17.10.2025, 12:300 В жилом доме в Бежаницах загорелась сажа в дымоходе 17.10.2025, 12:250 До +9 градусов и осадки прогнозируют в Псковской области 18 октября 17.10.2025, 12:240 На верхнем этаже дома на улице Шестака в Пскове появилось отопление
17.10.2025, 12:150 «Аллею отцов» заложили в Пскове 17.10.2025, 12:150 Я ли алкоголик? 17.10.2025, 12:060 В Великих Луках изменили состав временной комиссии гордумы по вопросам здравоохранения 17.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru