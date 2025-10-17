Общество

В Бежаницком округе скончался бывший руководитель колхоза «Гигант» Евгений Борисов

Бывший руководитель колхоза «Гигант» Евгений Борисов умер в Бежаницком муниципальном округе 17 октября на 87-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.

«Евгений Васильевич Борисов родился на бежаницкой земле. Всю свою жизнь он посвятил сельскому хозяйству округа, работал на различных должностях. Многие годы руководил колхозом «Гигант». Память о Евгении Васильевиче навсегда останется в наших сердцах», - сообщили в администрации.

Администрация Бежаницкого муниципального округа, бывшие коллеги и друзья выражают глубокие соболезнования близким Евгения Борисова.