Более 12 тысяч соотечественников подали заявления о переезде в РФ по госпрограмме

Более 12 тысяч человек, проживающих за рубежом, подали заявления в МВД о переезде в Россию по госпрограмме с начала года. Об этом сообщили в Миграционной службе МВД РФ.
Фотографии: Миграционная служба МВД РФ
Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Миграционной службы МВД России полковник полиции Анна Вишнякова посетила Псковскую область с целью оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики.
В ходе визита она провела рабочую встречу с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской.
На мероприятии поднимались актуальные вопросы, которые касаются оказания максимального содействия указанным гражданам. Также достигнуты договоренности в части взаимодействия ведомства с правительством Псковской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием и размещением депортированных из Латвии граждан России, а также получением ими необходимых документов. Данная информация будет размещена на пунктах приграничного контроля.
Также Анна Вишнякова посетила Центр временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Псковской области, где данной категории граждан предоставлена возможность приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов в режиме «единого окна».
Во время визитов была отмечена ключевая роль правительства Псковской области, которое оказывает максимальный объём поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что с начала года из прибалтийских республик в Псковскую область приехали уже более 1400 человек. Глава региона призвал соотечественников из Прибалтики не ждать депортации и переезжать в Псковскую область.