Общество

Более 12 тысяч соотечественников подали заявления о переезде в РФ по госпрограмме

Более 12 тысяч человек, проживающих за рубежом, подали заявления в МВД о переезде в Россию по госпрограмме с начала года. Об этом сообщили в Миграционной службе МВД РФ.

Фотографии: Миграционная служба МВД РФ



«Всего в этом году с заявлением об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек», - рассказали в Миграционной службе МВД РФ.

Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Миграционной службы МВД России полковник полиции Анна Вишнякова посетила Псковскую область с целью оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики.

В ходе визита она провела рабочую встречу с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской.

Смотрите также Елена Полонская открыла запись на сопровождение переселенцев в Telegram

На мероприятии поднимались актуальные вопросы, которые касаются оказания максимального содействия указанным гражданам. Также достигнуты договоренности в части взаимодействия ведомства с правительством Псковской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием и размещением депортированных из Латвии граждан России, а также получением ими необходимых документов. Данная информация будет размещена на пунктах приграничного контроля.

«Вопросу содействия в возвращении в нашу страну граждан России, а также соотечественников, проживающих за рубежом, ведомством уделяется особое внимание, — отметила Анна Вишнякова. — Работая с переселенцами, нужно применять индивидуальный подход и не допускать необоснованных отказов в приеме документов как для оформления правового статуса на территории Российской Федерации, так и для получения предусмотренных мер государственной поддержки».

Также Анна Вишнякова посетила Центр временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Псковской области, где данной категории граждан предоставлена возможность приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов в режиме «единого окна».

Во время визитов была отмечена ключевая роль правительства Псковской области, которое оказывает максимальный объём поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что с начала года из прибалтийских республик в Псковскую область приехали уже более 1400 человек. Глава региона призвал соотечественников из Прибалтики не ждать депортации и переезжать в Псковскую область.