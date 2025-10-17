Общество

Псковский губернатор призвал соотечественников из Прибалтики не ждать депортации и переезжать в РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников резко осудил политику Латвии в отношении русскоязычного населения, назвав ее русофобской. Он заявил, что власти республики под надуманными предлогами, такими как провал на языковом экзамене, «вышвыривают» из страны людей, и призвал соотечественников из Прибалтики не ждать депортации и переезжать в Псковскую область.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Латвия продолжает русофобскую политику: вышвыривает, другого слова не подобрать, из страны русскоязычных людей – причем не только тех, кто не согласен с государственной политикой, а в принципе всех, в том числе под предлогом того, что они не могут сдать экзамен на знание латышского языка. Для нас эта ситуация не новая. С начала года из прибалтийских республик к нам приехало уже более 1400 человек. Мы адресно работаем с каждым, оказываем помощь», – пишет Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился к жителям Прибалтики, которые чувствуют себя ущемленными по национальному признаку, с призывом не дожидаться депортации: «Если вы чувствуете притеснение по национальному признаку, не дожидайтесь, когда вас в считанные часы с небольшим количеством личных вещей власти прибалтийских республик выставят на границу. Собирайтесь, приезжайте! Мы всем рады, мы всем обязательно окажем необходимую помощь с размещением, с трудоустройством. Если будет необходимость, поможем, чтобы дети пошли в школу, в детские садики. И обещаю, что в Псковской области вы все будете чувствовать себя дома!».

Ранее сообщалось, что уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская открыла запись на сопровождение переселенцев в своем Telegram-канале.