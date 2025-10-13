Общество

Елена Полонская открыла запись на сопровождение переселенцев в Telegram

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская открыла запись на сопровождение переселенцев в своем Telegram-канале.

Фото: Елена Полонская / Telegram

«Записаться на подачу документов на гражданство РФ, на получение внутреннего паспорта РФ, на ГПП, РВП, ВНЖ, медицину, детские сады и школы вы можете в комментариях к этому посту», - пишет Елена Полонская.

Она напомнила, что на гражданство РФ необходимы следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе (если есть), справка о смене фамилии или имени (если меняли), диплом об образовании до 1991 года или сертификат о сдаче экзамена на знание русского языка и истории, миграционный учёт, зелёная карта (дактилоскопия), которая делается только после прохождения медицинской комиссии, удостоверение участника государственной программы по переселению соотечественников, матовые фотографии 3,5 на 4,5 см.

Ранее сообщалось, что в Псковской гимназии с изучением основ православной культуры предлагают открыть отдельный класс для детей переселенцев. Этот и другие вопросы обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, которое возглавил губернатор Михаил Ведерников. В центре обсуждения стояло внедрение регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов и их семей.