Общество

Житель Пыталово празднует 100-летний юбилей

100-летний юбилей празднует «Почетный гражданин Пыталовского муниципального округа», единственный в округе оставшийся в строю участник Великой Отечественной войны, Николай Безменов. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Фото: Вера Кондратьева/ Telegram-канал

«Вместе в председателем окружного Собрания депутатов, председателем Совета ветеранов, работниками социальной службы вручили поздравления и подарки юбиляру от президента РФ Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и от администрации округа», - рассказала она.

Создавать праздничное настроение юбиляру помогали участники хора ветеранов «С песней по жизни», исполняя любимые песни Николая Безменова.

«Уважаемый, Николай Гаврилович! Вы - человек удивительной судьбы, который прошел славный и большой жизненный путь. Вы отстояли Родину и разгромили нацизм, подарили нам, своим потомкам, счастье быть гражданами сильной, свободной и великой страны. Низкий Вам поклон за это. Очень важно, что Вы с нами! Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни и благополучия!», - поздравила Вера Кондратьева.