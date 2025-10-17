Общество

Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем

Вице-губернатора Вологодской области ошибочно обвинили в драке — на деле он её разнимал, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.

Видео: Георгий Филимонов/ Telegram-канал

«Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточнённой информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде.», - подчеркнул глава региона.

Ранее агентство Life сообщало, что заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев подрался в петербургском премиальном отеле Palace Bridge Hotel с 45-летним предпринимателем из Пскова Александром Марским.

Смотрите также Замгубернатора Вологодской области подрался с псковским предпринимателем

«В последнее время вокруг нас происходит много попыток провокационных действий. В случае, если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее. Сила в Правде», - отметил губернатор Вологодской области.