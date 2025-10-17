Общество

Новый автобусный рейс Псков – Москва начнет курсировать с 21 октября

Новый регулярный межобластной рейс № 9848 по маршруту Псков – Москва начнет курсировать с 21 октября. Его будет выполнять ООО ТЭФ «Атек», сообщил «Псковавтотранс» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Автобус будет отправляться от автовокзала «Псков» в 9:00 и делать остановки на следующих станциях: Остров в 09:45, Пушкинские Горы в 10:40, Новоржев в 11:05 и Великие Луки в 13:00. Автобус прибывает на автовокзал Москва в 20:45. Рейс выполняется ежедневно.

Отправление от автовокзала «Великие Луки» по маршруту Москва – Псков в 13:25, от Новоржева в 15:25, от Пушкинских Гор в 16:45, прибытие в Псков в 17:25.

Подробнее узнать о рейсах, расписании движения автобусов можно на официальном сайте ООО «Псковавтотранс» или обратиться в колл-центр по телефонам: 8 (8112) 29-49-55, 8 (8112) 29-49-46.