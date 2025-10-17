Общество

Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов

Интеграция ВТБ и Почта Банка началась в марте этого года. Именно тогда продукты и услуги ВТБ стали доступны в клиентских центрах и точках обслуживания Почта Банка. Какие плюсы получат клиенты от интеграции?

Фотографии: ВТБ и Почта Банк

Плюс к возможностям

К концу лета 2025 года порядка 700 тысяч клиентов Почта Банка уже стали пользователями ВТБ, 500 тысяч из них оформили дебетовые карт ВТБ, а 300 тысяч подключили программу лояльности с кешбэком в рублях.

Объединение двух финансовых организаций позволило клиентам Почта Банка получить возможность обслуживаться в офисах и банкоматах ВТБ, а также пользоваться цифровыми сервисами этого банка.

Плюс рубли

Кешбэк по карте теперь вернется «живыми» деньгами на свой счет, раньше такой возможности у клиентов Почта Банка не было. Для этого нужно с 26 числа каждого месяца активировать любимые категории кешбэка в ВТБ Онлайн.

Всем клиентам доступно три категории покупок, а получающим зарплату или пенсию на карту ВТБ – четыре.

Плюс еще один способ пополнить счет

ВТБ запустил сервис, с помощью которого можно пополнить банковскую карту в отделениях Почты России. Он также доступен клиентам Почта Банка. Чтобы внести на карту деньги, нужно обратиться к сотруднику почты. Он зачислит наличные через терминал – средства сразу же приходят на баланс карты. Такой способ пополнения удобен для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах, где нет банкоматов. А еще клиенты и ВТБ, и Почта Банка могут снять наличные без комиссии в офисах Почты России.

Чтобы перевести действующие продукты из Почта Банка в ВТБ, нужно обратиться в любой офис ВТБ или Почта Банка, сотрудники ответят на все вопросы и помогут пройти необходимые процедуры.

Плюс еще больше вкладов

Клиенты Почта Банка сейчас активно переводят вклады и накопительные счета в ВТБ или открывают новые. С начала года они уже оформили в ВТБ 69 тысяч вкладов и 70 тысяч накопительных счетов на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей.

Открыть вклад можно в ВТБ Онлайн – в приложении или на сайте – и любом офисе ВТБ. Если нужна дополнительная информация, специалисты всегда подскажут, чем один продукт отличается от другого и какой лучше подходит для ваших целей.

Можно «приплюсовать» семью

Уже 50 тысяч клиентов, перешедших из Почта Банка в ВТБ, стали использовать «семейный банк» и опцию «близкие». Ее суть в том, что клиенты объединяются в группы со своими родными, друзьями и получают дополнительные привилегии.

Важно! Пушкинская карта переезжает в ВТБ

С января 2026 года ВТБ станет оператором программы «Пушкинская карта». Держатели таких карт уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы с 1 января продолжить пользоваться программой как обычно.

До конца года подать заявление на выпуск карты можно в приложении «Госуслуги культура» и приложении Почта Банка, а также в клиентских центрах ВТБ и Почта Банка. Уже выпущенная Пушкинская карта Почта Банка будет работать до 31 декабря текущего года.

Интеграция Почта Банка и ВТБ завершится в мае 2026 года, к этому моменту в ВТБ перейдут порядка 5 миллион клиентов Почта Банка. Объединение банков позволит существенно расширить сеть обслуживания и сделать сервисы еще более удобными для клиентов. А значит – самое время воспользоваться новыми возможностями.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Erid: 2SDnjdBpLJB