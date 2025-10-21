Общество

«Дневной дозор»: Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Новогодние праздники 2025–2026 годов в России продлятся 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно. Казалось бы, нужно порадоваться целой дюжине дней новогоднего ничегонеделания. Это отличная возможность провести больше времени в кругу семьи, наверстать упущенное в трудовые будни время для общения с друзьями и близкими, отдохнуть перед началом нового трудового года или отправиться в поездку с родными.

Но не все поддерживают такой оптимистичный настрой, когда речь заходит о длительных новогодних праздниках. Уже не в первый раз в программе «Дневной дозор» мы затрагиваем тему текущего состояния экономики нашей страны, и многие эксперты оценивают его как предкризисное. Не самое лучшее время для двухнедельного разгуляя. Вместо того чтобы повышать производительность труда и побуждать людей больше работать, как это делают во многих странах, где экономика оказывается в кризисе, наше государство в очередной раз стреляет себе в ногу, преподнося гражданам «подарок» — длительные новогодние каникулы.

А выдержит ли наша экономика очередные такие выходные? Можем ли мы их позволить себе в условиях замедления темпов экономического роста и беспрецедентного давления западных санкций? Как двенадцатидневные праздничные дни отразятся на производствах региона? Как проводят новогодние праздники жители страны — с пользой для саморазвития и здоровья или же во вред себе? Давайте зададим эти вопросы представителям бизнеса региона и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

По мнению депутата Госдумы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководителя региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Козловского, к длительным новогодним праздникам работодатели уже привыкли и приспособились, поэтому какими-то серьезными финансовыми потерями двенадцатидневные новогодние выходные дни для предприятий вряд ли обернутся. Тем не менее парламентарий и промышленник считает: есть риск, что сотрудники предприятий после столь длительного отдыха не смогут безболезненно втянуться в рабочий режим. Александр Козловский рассказал и о том, для каких предприятий «новогодние каникулы» могут пойти на пользу.

«У нас традиционно в последние годы достаточно длинные новогодние праздники. Уже все к этому привыкли. Единственное, они год от года меняются. Выходные дни накладываются на дни недели. В этом году, действительно, они достаточно продолжительные. С точки зрения, например, директора предприятия, наверное, сказать достаточно сложно. Почему? Потому что есть определённые опасения. Потому что после таких длительных выходных коллектив достаточно сложно входит в рабочий ритм. С другой стороны, есть предприятия, которые работают посезонно, и снижение объёма заказов в зимний период наблюдается. Поэтому эти праздники могут, наоборот, использовать для того, чтобы скорректировать свои планы и не отправлять людей вынужденно в отпуск. Достаточно сложный вопрос. А граждане такие длительные выходные могут использовать как ещё один дополнительный отпуск, потому что действительно можно отдохнуть с семьёй, спланировать какую-то поездку и хорошо отдохнуть, и многие этим и пользуются, ездят и в дальние поездки точно так же, как и летом. Я надеюсь, что в принципе руководители предприятий сориентируются в этой ситуации, тем более она возникает не первый год подряд, и уже скорректируют свои производственные планы, и я думаю, что у них уже все решения на этот счёт есть. Я не считаю, что как-то негативно отразится такое количество выходных на промышленных предприятиях. Те предприятия, которым требуется выходить на работу, наверняка договорятся с коллективами. Если кому-то необходимо будет выйти, они наверняка договорятся, выйдут, появится возможность дополнительного заработка».

Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов категорически не поддерживает почти двухнедельные новогодние выходные. На его взгляд, тунеядство — непозволительная роскошь для России в столь трудные для нее времена.

«Война идёт (специальная военная операция - ред.), государство наше воюет с НАТО. Война, какие отдыхи? Надо день и ночь работать сегодня, не восемь часов, а двенадцать. Всем! Всей страной двенадцать часов с одним выходным, или лучше без выходных. Нужно делать патроны, снаряды, дроны, всё. Государство надо как-то взбодрить в этом плане, а мы про выходные. Раньше выходили на ленинские субботники, так называемые, в апреле, а потом подбивали не просто, сколько людей вышло, а подбивали, сколько произвели машин, носок, чулок, парт. Вот в этом плане считалось, сколько сделали люди бесплатно для своего родного государства. А сегодня что? Куршевель, Турция, денежки отвозить туда, ещё куда-нибудь, да? На эти 12 дней. Шикарно живём. Не волонтеры должны делать это, сетки и одежду, и всё остальное, а вся государственная мощь. Надо сделать ровно столько, чтобы напиться, пропиться и просохнуть. Три дня, четыре достаточно».

Председателю совета директоров ПАО «Авар», руководителю Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрию Мельникову идея о длинных новогодних выходных пришлась по душе. Он считает, что правильнее было бы закрепить их на постоянной основе. Также Дмитрий Мельников рассказал, почему не видит в длинных новогодних праздниках угрозы для бизнеса.

«Я в этом большой проблемы не вижу, потому что понятно, что предприятия в таких случаях страдают только если есть перегрев экономики и высокие темпы роста. В таких случаях действительно каждая смена на счету. Естественно, есть рабочий свод и другие меры в рамках Трудового кодекса, разрешенные по увеличению числа рабочих часов. Когда экономика стабильна или, скажем так, рост не такой быстрый, то такой потребности нет. Все выходные, которые вырваны из длинных праздников, в любом случае не во всех отраслях, скажем так, продуктивны. Потому что сотрудники, условно, прерываются на один-два дня, выходные дробятся, это никто не любит. Поэтому и сами предприятия по возможности стараются избегать дробления вот этих выходных и стараются давать полный отпуск на эти дни. Поэтому если государственно будут закуплены эти длинные праздники, я приветствую это решение. Я считаю, что в данном случае это правильно. В случае определенной срочности, я думаю, что предприятия сами могут регулировать это своими собственными актами и найти меры, которые бы стимулировали сотрудников в этом участвовать, поэтому я приветствую».

Псковский спортсмен, директор фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев не видит смысла так долго отдыхать. По его мнению, вливаться в рабочие будни нужно как можно раньше и продолжать вести полезный как для себя, так и для общества образ жизни. Георгий Пономарев сообщил, что его спортивный зал не пустеет даже на новогодних каникулах. Организация активного досуга, на его взгляд, куда лучше, чем майонезно-салатная неделя. Поэтому он дал совет, как, на его взгляд, лучше провести новогодние праздники.

«Нет смысла в таких долгих новогодних праздниках. Это приучает, в действительности, людей ничего не делать, не работать, особенно тех, кто имеет эти оплачиваемые выходные дни. Что касается спорта, тенденция все-таки в другом. Мне кажется, что если раньше на новогодних праздниках людей было достаточно мало в спортивных залах, то сейчас уже у нас ведь традиции есть. Мы 1 января всегда проводим показательную тренировку, в 12 часов собираемся здесь, в клубе, все тренируемся. В общем-то, клубы работают, и мы работаем, то есть мы не прерываемся, у нас никаких новогодних праздников нет. И я наблюдаю тенденцию, и об этом свидетельствует фотография в постах во всех социальных сетях, что нас становится всё больше с каждым годом. И с каждым годом всё больше первого января. Люди приходят и тренируются, особых перерывов не делают. Но это те, кто, в общем-то, и перерывы в работе особо не делает. То есть они и работают, и тренируются. Те, кто живет активной жизнью. Что касается советов, как провести: всё то, что находится за окном зала — это тоже фитнес. То есть поехать в путешествия, активно перемещаться по каким-то мероприятиям, по каким-то, не знаю, тем же гостям, где тоже можно активно проводить время, а не в застольях. Бассейны, залы, сквоши, боулинги — всё, что угодно. Всё, что есть активный образ жизни, — это и есть фитнес».

Директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев положительно относится к длительным новогодним праздникам. По его словам, это прекрасная возможность провести время в кругу родных и близких и разнообразить свой досуг.

«На мой взгляд, праздники всегда хороши, потому что в большинстве случаев люди могут отдохнуть от работы, от своих рутинных дел, которые ежедневно заставляют выгорать на рабочем месте. А длинные праздники — это возможность добавить каких-то новых красок в свою жизнь. И каждый способен посмотреть на это с разных сторон. Да, можно сидеть дома, смотреть телевизор, либо плевать в стенку, не получая никаких эмоций. А можно отправиться в путешествия. Причём путешествия — это не значит, что нужно тратить миллионы. Путешествие может быть разным, даже ближайший город, ближайший регион, ближайший исторический центр какой-то, который может быть интересен. Путешествие может стать походом в музей, походом по городским достопримечательностям, по которым ты не ходил десятилетиями в силу твоей загруженности. Поэтому каждый человек волен спланировать свой отдых так, чтобы он был интересным, насыщенным, чтобы можно было и сходить в ресторан с друзьями, посидеть дома с семьей, съездить в путешествие, например, в Пушкинские Горы. Там снять домик и пару дней пожить и отдохнуть. Поэтому выходные дни — это возможность для того, чтобы получить новые эмоции, возможность увидеть то, что ещё не видел в своей жизни, испытать яркие краски и зарядиться для того, чтобы работать с новой силой».

Председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий отметил, что теперь новогоднее застолье не всегда равно распитию алкоголя, и здоровый образ жизни люди выбирают все чаще. По его мнению, повышение цен на товары и услуги становится для населения куда более важной проблемой, особенно в период праздничных дней.

«Я, наоборот, сейчас наблюдаю тенденцию среди молодежи отказа от употребления алкоголя и табака. Надеюсь, в какой-то степени это и роль, и заслуга нашего движения, средств массовой информации и так далее. Те, кто употребляли, этой парадигмой пользовались и не отказывались. Будет ли это 12 дней праздника, будет ли это 10, 8 дней, неделя, 3 дня. То есть у человека есть психологическая установка, он будет ее придерживаться, если ничто другое для него не открывается, новое что-то. Если говорить по-другому, проблема в том, что как раз некуда съездить. Сейчас взлетели цены на продукты питания, на самое необходимое. Большинство, к сожалению, не может себе позволить с детьми куда-то выбраться, посетить какие-то места. Вот проблема».

По итогу сегодняшней программы мнения наших спикеров традиционно разделились. Часть собеседников считает, что в условиях противостояния с Западом отдыхать 12 дней кряду — непозволительная роскошь. Некоторые заявили, что в длинные каникулы из-за роста цен на товары и услуги люди попросту не могут себе позволить разнообразить свой досуг, оттого используют их иррационально. Но подавляющее большинство экспертов убеждены, что длительные новогодние выходные не помешают ни гражданам, ни бизнесу.

Александра Братчикова