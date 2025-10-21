Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Что изменилось в псковских школах
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Гений уездного города
Вакансии Россети
Нам любые дОроги дорОги...
Города для людей
 
 
 
ещё Общество 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 22.10.2025 15:130 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 23 октября 22.10.2025 15:000 ​​Преференции для студентов вузов ФСИН перечислили псковским абитуриентам  22.10.2025 14:340 В России ввели частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram 22.10.2025 14:320 «Итэкс» оштрафовали на четыре тысячи за неисправную сигнализацию в красногородском интернате 22.10.2025 14:220 «Дневной дозор»: Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные?
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные?

22.10.2025 14:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Новогодние праздники 2025–2026 годов в России продлятся 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно. Казалось бы, нужно порадоваться целой дюжине дней новогоднего ничегонеделания. Это отличная возможность провести больше времени в кругу семьи, наверстать упущенное в трудовые будни время для общения с друзьями и близкими, отдохнуть перед началом нового трудового года или отправиться в поездку с родными.

Но не все поддерживают такой оптимистичный настрой, когда речь заходит о длительных новогодних праздниках. Уже не в первый раз в программе «Дневной дозор» мы затрагиваем тему текущего состояния экономики нашей страны, и многие эксперты оценивают его как предкризисное. Не самое лучшее время для двухнедельного разгуляя. Вместо того чтобы повышать производительность труда и побуждать людей больше работать, как это делают во многих странах, где экономика оказывается в кризисе, наше государство в очередной раз стреляет себе в ногу, преподнося гражданам «подарок» — длительные новогодние каникулы.

А выдержит ли наша экономика очередные такие выходные? Можем ли мы их позволить себе в условиях замедления темпов экономического роста и беспрецедентного давления западных санкций? Как двенадцатидневные праздничные дни отразятся на производствах региона? Как проводят новогодние праздники жители страны — с пользой для саморазвития и здоровья или же во вред себе? Давайте зададим эти вопросы представителям бизнеса региона и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

По мнению депутата Госдумы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководителя региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Козловского, к длительным новогодним праздникам работодатели уже привыкли и приспособились, поэтому какими-то серьезными финансовыми потерями двенадцатидневные новогодние выходные дни для предприятий вряд ли обернутся. Тем не менее парламентарий и промышленник считает: есть риск, что сотрудники предприятий после столь длительного отдыха не смогут безболезненно втянуться в рабочий режим. Александр Козловский рассказал и о том, для каких предприятий «новогодние каникулы» могут пойти на пользу.

«У нас традиционно в последние годы достаточно длинные новогодние праздники. Уже все к этому привыкли. Единственное, они год от года меняются. Выходные дни накладываются на дни недели. В этом году, действительно, они достаточно продолжительные. С точки зрения, например, директора предприятия, наверное, сказать достаточно сложно. Почему? Потому что есть определённые опасения. Потому что после таких длительных выходных коллектив достаточно сложно входит в рабочий ритм. С другой стороны, есть предприятия, которые работают посезонно, и снижение объёма заказов в зимний период наблюдается. Поэтому эти праздники могут, наоборот, использовать для того, чтобы скорректировать свои планы и не отправлять людей вынужденно в отпуск. Достаточно сложный вопрос. А граждане такие длительные выходные могут использовать как ещё один дополнительный отпуск, потому что действительно можно отдохнуть с семьёй, спланировать какую-то поездку и хорошо отдохнуть, и многие этим и пользуются, ездят и в дальние поездки точно так же, как и летом. Я надеюсь, что в принципе руководители предприятий сориентируются в этой ситуации, тем более она возникает не первый год подряд, и уже скорректируют свои производственные планы, и я думаю, что у них уже все решения на этот счёт есть. Я не считаю, что как-то негативно отразится такое количество выходных на промышленных предприятиях. Те предприятия, которым требуется выходить на работу, наверняка договорятся с коллективами. Если кому-то необходимо будет выйти, они наверняка договорятся, выйдут, появится возможность дополнительного заработка».

Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов категорически не поддерживает почти двухнедельные новогодние выходные. На его взгляд, тунеядство — непозволительная роскошь для России в столь трудные для нее времена.

«Война идёт (специальная военная операция - ред.), государство наше воюет с НАТО. Война, какие отдыхи? Надо день и ночь работать сегодня, не восемь часов, а двенадцать. Всем! Всей страной двенадцать часов с одним выходным, или лучше без выходных. Нужно делать патроны, снаряды, дроны, всё. Государство надо как-то взбодрить в этом плане, а мы про выходные. Раньше выходили на ленинские субботники, так называемые, в апреле, а потом подбивали не просто, сколько людей вышло, а подбивали, сколько произвели машин, носок, чулок, парт. Вот в этом плане считалось, сколько сделали люди бесплатно для своего родного государства. А сегодня что? Куршевель, Турция, денежки отвозить туда, ещё куда-нибудь, да? На эти 12 дней. Шикарно живём. Не волонтеры должны делать это, сетки и одежду, и всё остальное, а вся государственная мощь. Надо сделать ровно столько, чтобы напиться, пропиться и просохнуть. Три дня, четыре достаточно».

Председателю совета директоров ПАО «Авар», руководителю Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрию Мельникову идея о длинных новогодних выходных пришлась по душе. Он считает, что правильнее было бы закрепить их на постоянной основе. Также Дмитрий Мельников рассказал, почему не видит в длинных новогодних праздниках угрозы для бизнеса.

«Я в этом большой проблемы не вижу, потому что понятно, что предприятия в таких случаях страдают только если есть перегрев экономики и высокие темпы роста. В таких случаях действительно каждая смена на счету. Естественно, есть рабочий свод и другие меры в рамках Трудового кодекса, разрешенные по увеличению числа рабочих часов. Когда экономика стабильна или, скажем так, рост не такой быстрый, то такой потребности нет. Все выходные, которые вырваны из длинных праздников, в любом случае не во всех отраслях, скажем так, продуктивны. Потому что сотрудники, условно, прерываются на один-два дня, выходные дробятся, это никто не любит. Поэтому и сами предприятия по возможности стараются избегать дробления вот этих выходных и стараются давать полный отпуск на эти дни. Поэтому если государственно будут закуплены эти длинные праздники, я приветствую это решение. Я считаю, что в данном случае это правильно. В случае определенной срочности, я думаю, что предприятия сами могут регулировать это своими собственными актами и найти меры, которые бы стимулировали сотрудников в этом участвовать, поэтому я приветствую».

Псковский спортсмен, директор фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев не видит смысла так долго отдыхать. По его мнению, вливаться в рабочие будни нужно как можно раньше и продолжать вести полезный как для себя, так и для общества образ жизни. Георгий Пономарев сообщил, что его спортивный зал не пустеет даже на новогодних каникулах. Организация активного досуга, на его взгляд, куда лучше, чем майонезно-салатная неделя. Поэтому он дал совет, как, на его взгляд, лучше провести новогодние праздники.

«Нет смысла в таких долгих новогодних праздниках. Это приучает, в действительности, людей ничего не делать, не работать, особенно тех, кто имеет эти оплачиваемые выходные дни. Что касается спорта, тенденция все-таки в другом. Мне кажется, что если раньше на новогодних праздниках людей было достаточно мало в спортивных залах, то сейчас уже у нас ведь традиции есть. Мы 1 января всегда проводим показательную тренировку, в 12 часов собираемся здесь, в клубе, все тренируемся. В общем-то, клубы работают, и мы работаем, то есть мы не прерываемся, у нас никаких новогодних праздников нет. И я наблюдаю тенденцию, и об этом свидетельствует фотография в постах во всех социальных сетях, что нас становится всё больше с каждым годом. И с каждым годом всё больше первого января. Люди приходят и тренируются, особых перерывов не делают. Но это те, кто, в общем-то, и перерывы в работе особо не делает. То есть они и работают, и тренируются. Те, кто живет активной жизнью. Что касается советов, как провести: всё то, что находится за окном зала — это тоже фитнес. То есть поехать в путешествия, активно перемещаться по каким-то мероприятиям, по каким-то, не знаю, тем же гостям, где тоже можно активно проводить время, а не в застольях. Бассейны, залы, сквоши, боулинги — всё, что угодно. Всё, что есть активный образ жизни, — это и есть фитнес».

Директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев положительно относится к длительным новогодним праздникам. По его словам, это прекрасная возможность провести время в кругу родных и близких и разнообразить свой досуг.

«На мой взгляд, праздники всегда хороши, потому что в большинстве случаев люди могут отдохнуть от работы, от своих рутинных дел, которые ежедневно заставляют выгорать на рабочем месте. А длинные праздники — это возможность добавить каких-то новых красок в свою жизнь. И каждый способен посмотреть на это с разных сторон. Да, можно сидеть дома, смотреть телевизор, либо плевать в стенку, не получая никаких эмоций. А можно отправиться в путешествия. Причём путешествия — это не значит, что нужно тратить миллионы. Путешествие может быть разным, даже ближайший город, ближайший регион, ближайший исторический центр какой-то, который может быть интересен. Путешествие может стать походом в музей, походом по городским достопримечательностям, по которым ты не ходил десятилетиями в силу твоей загруженности. Поэтому каждый человек волен спланировать свой отдых так, чтобы он был интересным, насыщенным, чтобы можно было и сходить в ресторан с друзьями, посидеть дома с семьей, съездить в путешествие, например, в Пушкинские Горы. Там снять домик и пару дней пожить и отдохнуть. Поэтому выходные дни — это возможность для того, чтобы получить новые эмоции, возможность увидеть то, что ещё не видел в своей жизни, испытать яркие краски и зарядиться для того, чтобы работать с новой силой».

Председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий отметил, что теперь новогоднее застолье не всегда равно распитию алкоголя, и здоровый образ жизни люди выбирают все чаще. По его мнению, повышение цен на товары и услуги становится для населения куда более важной проблемой, особенно в период праздничных дней.

«Я, наоборот, сейчас наблюдаю тенденцию среди молодежи отказа от употребления алкоголя и табака. Надеюсь, в какой-то степени это и роль, и заслуга нашего движения, средств массовой информации и так далее. Те, кто употребляли, этой парадигмой пользовались и не отказывались. Будет ли это 12 дней праздника, будет ли это 10, 8 дней, неделя, 3 дня. То есть у человека есть психологическая установка, он будет ее придерживаться, если ничто другое для него не открывается, новое что-то. Если говорить по-другому, проблема в том, что как раз некуда съездить. Сейчас взлетели цены на продукты питания, на самое необходимое. Большинство, к сожалению, не может себе позволить с детьми куда-то выбраться, посетить какие-то места. Вот проблема».

По итогу сегодняшней программы мнения наших спикеров традиционно разделились. Часть собеседников считает, что в условиях противостояния с Западом отдыхать 12 дней кряду — непозволительная роскошь. Некоторые заявили, что в длинные каникулы из-за роста цен на товары и услуги люди попросту не могут себе позволить разнообразить свой досуг, оттого используют их иррационально. Но подавляющее большинство экспертов убеждены, что длительные новогодние выходные не помешают ни гражданам, ни бизнесу.

Александра Братчикова 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 75 человек
22.10.2025, 15:170 Александр Козловский: Отдельное внимание в федеральном бюджете уделено технологическому лидерству страны 22.10.2025, 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 22.10.2025, 15:130 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 23 октября 22.10.2025, 15:020 В Новоржеве подросток угнал «ВАЗ» и был пойман полицией
22.10.2025, 15:000 ​​Преференции для студентов вузов ФСИН перечислили псковским абитуриентам  22.10.2025, 14:490 Россиянам рассказали, когда ждать выгодных новогодних вкладов 22.10.2025, 14:390 Антон Мороз: Для Любятово особенно актуальна тема транспортной доступности 22.10.2025, 14:340 В России ввели частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram
22.10.2025, 14:320 «Итэкс» оштрафовали на четыре тысячи за неисправную сигнализацию в красногородском интернате 22.10.2025, 14:220 «Дневной дозор»: Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные? 22.10.2025, 14:110 Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых 22.10.2025, 14:050 Пациент сбежал из кареты скорой помощи на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО
22.10.2025, 13:530 Девушки-абитуриенты из Псковской области могут получить специальность в вузах ФСБ  22.10.2025, 13:440 Сергей Вострецов: Проверка маткапитала на «Госуслугах» — ключевой шаг к защите прав детей на жилье 22.10.2025, 13:370 Псковичам предлагают нарисовать «Елку Победы» для коллекционных открыток 22.10.2025, 13:310 Виктор Антонов: Сегодня достаточно три-четыре дня отдыха на Новый год
22.10.2025, 13:230 Юные псковские спортсмены вновь побывали на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона 22.10.2025, 13:210 В прокуратуре псковичам рассказали об условиях целевого поступления в ведомственные вузы 22.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области 22.10.2025, 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль
22.10.2025, 12:530 Александр Котов о Дне памяти жителей сожженных деревень: Страдания этих людей не должны быть забыты 22.10.2025, 12:500 Суд вынес приговор великолукским вандалам, разгромившим остановку в Новосокольниках 22.10.2025, 12:400 Псковский район закупает отечественный экскаватор-погрузчик 22.10.2025, 12:290 Валерий Гарбузов: ПЛН концентрирует внимание на новом не только в области, но и в мире
22.10.2025, 12:220 Годовщину присвоения звания города воинской славы отметят в Великих Луках 22.10.2025, 12:110 В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавшей в псковской Черехе пенсионерки  22.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 22.10.2025, 11:590 В отделе по конвоированию псковского УФСИН прошел учебно-методический сбор
22.10.2025, 11:460 Росгвардейцы задержали похитителя косметики и продуктов в псковском ТЦ 22.10.2025, 11:380 Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области 22.10.2025, 11:370 В Печорах готовятся к установке обновленного иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников 22.10.2025, 11:340 Лучшее место в Пскове для ценителей баранины
22.10.2025, 11:240 Фотофакт: Деревья обрезают у псковского ТЦ «Максимус» 22.10.2025, 11:240 Просрочку обнаружили в великолукском магазине «Хороший» 22.10.2025, 11:210 Жить на пенсию планируют лишь 2% псковичей — опрос 22.10.2025, 11:160 Интерактив: Наглядный пример культуры псковских водителей
22.10.2025, 11:100 40 предпринимателей Пскова получили предупреждение о нелегальной занятости 22.10.2025, 11:010 Для абитуриентов-гуманитариев с марта могут ввести обязательный ЕГЭ по истории 22.10.2025, 10:510 ФСБ публикует видео задержания гражданки РФ и Украины в Пскове по обвинению в содействии терроризму 22.10.2025, 10:450 В псковских медучреждениях введено ограничение зарплат заместителей и бухгалтеров
22.10.2025, 10:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков 22.10.2025, 10:320 Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей после кражи 22.10.2025, 10:210 Жителей сожженных деревень вспоминают 22 октября в Псковской области 22.10.2025, 10:200 Водительские права перестанут автоматически продлеваться в РФ с 2026 года
22.10.2025, 10:110 Сарай, мопед и сено сгорели в великолукской деревне из-за вспышки из глушителя 22.10.2025, 10:000 ОЭЗ «Моглино»: цифры и факты 22.10.2025, 09:530 Почти 77% россиян совмещают основную работу с подработками — опрос 22.10.2025, 09:410 Учения продолжаются на полигоне «Завеличье» 
22.10.2025, 09:300 Разработан анализ крови, выявляющий более 50 видов рака 22.10.2025, 09:160 Экс-начальника псковского филиала «Севзапуправтодора» арестовали за получение взятки в размере 12 млн рублей 22.10.2025, 09:000 Прокуратура Великих Лук помогла инвалиду добиться возмещения расходов на лекарства 22.10.2025, 08:400 В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля
22.10.2025, 08:200 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят 22.10.2025, 08:200 Великолукского чиновника привлекли к ответственности за просрочку отчета о закупках у малого бизнеса 22.10.2025, 08:000 Водительские права будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний с 1 марта 2027 года 22.10.2025, 07:350 В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
22.10.2025, 07:300 Количество резюме пенсионеров выросло на 68% за год 22.10.2025, 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА 22.10.2025, 07:000 Международный день заикающихся людей празднуют 22 октября 22.10.2025, 06:580 В Псковской области объявили план «Ковер»
21.10.2025, 22:000 На какие пластические операции решаются женщины ради внимания, рассказал хирург 21.10.2025, 21:450 Автобус и кран столкнулись на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове 21.10.2025, 21:381 Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного 21.10.2025, 21:160 Индекс готовности псковского филиала «Россети Северо-Запад» к осенне-зимнему периоду составляет 96%
21.10.2025, 21:000 26 юных спортсменов Псковской области побывали в Москве на шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона 21.10.2025, 20:370 Псковичей приглашают на службу в полицию 21.10.2025, 20:200 Великолучанина, пропавшего в 2023 году, продолжает искать полиция 21.10.2025, 20:001 Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время
21.10.2025, 19:340 Организация заплатит штраф за отсутствие горячей воды в Острове-3 21.10.2025, 19:230 Останки 167 советских воинов обнаружили в ходе Вахты памяти в Дновском районе 21.10.2025, 19:000 Соцконтракт в этом году помог 89 жителям Псковского района в открытии своего дела и поиске работы 21.10.2025, 18:360 Бюст отцу Кутузова установили в опочецкой деревне Матюшкино
21.10.2025, 18:200 Эксперт объяснил, как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату 21.10.2025, 18:050 48-я сессия областного Собрания начнется с «парламентского часа» по молодёжной политике 21.10.2025, 18:020 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем. ВИДЕО 21.10.2025, 18:020 Муниципальные депутаты будут проходить практику на базе Псковского областного Собрания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru