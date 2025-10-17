Общество

Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской области временно изменили маршрут по техническим причинам

По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях, сообщили в официальном канале Октябрьской железной дороги.

Будет изменен маршрут следования поездов №810 «Ласточка» Псков – Санкт-Петербург и №809 «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится.

Пригородный поезд №6507 Луга – Псков также проследует измененным маршрутом через станцию Дно.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).