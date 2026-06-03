Мессенджер MAX удалили из App Store

Мессенджер MAX больше не доступен в App Store — приложение исчезло из поиска, а при попытке обновления появляется сообщение об ошибке. Об этом подтвердили представители «ВКонтакте», пишет меди «Осторожно, новости».

Изображение: «Осторожно, новости»

В «ВК» прокомментировали ситуацию и заверили пользователей, что уже установленные на смартфонах копии мессенджера продолжат работать в обычном режиме:

«Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме», — сообщили в «ВК».

Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы.