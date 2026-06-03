В Госдуме предложили штрафовать за оскорбления в адрес женщин с детьми

Госдума России рассматривает инициативу, которая может привести к введению административной ответственности за использование в публичном пространстве оскорбительного выражения в адрес женщин, воспитывающих детей после развода.

Фото: пресс-служба Госдумы

Как сообщает издание Mash, речь идет о термине, который активно используется в интернете в уничижительном контексте и направлен на матерей-одиночек. Предложение предполагает введение штрафов за его употребление в социальных сетях, комментариях и блогах.

Инициатором идеи выступила Валерия Рытвина, основатель «Совета блогеров». Она считает, что подобные выражения формируют негативное отношение к женщинам, самостоятельно воспитывающим детей, и фактически способствуют их травле в сети.

В рамках инициативы сейчас проводится юридическая экспертиза. Специалисты анализируют, насколько выражение носит оскорбительный характер и может ли его использование быть приравнено к публичному унижению достоинства. По предварительным оценкам экспертов, слово действительно имеет выраженный негативный оттенок, а добавление к нему упоминания ребенка усиливает уничижительный смысл.

Отмечается, что депутаты подчеркивают важность защиты граждан от оскорблений и недопустимость формирования в обществе языка ненависти. При этом обсуждается вопрос, каким образом можно будет разграничить частные высказывания и публичные комментарии в интернете, чтобы новые нормы не привели к излишним ограничениям свободы слова, пишет Cher-poisk.ru.