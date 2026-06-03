Нутрициологи дали советы по спасению подпорченных продуктов

Австралийские домохозяйства в среднем выбрасывают около 30% купленных продуктов, что составляет 2,5 млн т еды ежегодно. В условиях кризиса стоимости жизни, когда цены на топливо и продукты растут, эксперты призывают использовать творческий подход к переработке продуктов, сохранивших безопасность для здоровья. Об этом сообщил журнал Medical Xpress.
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При этом морщины на овощах, потемнение фруктов или сухость часто являются лишь признаками старения, а не вредной порчи. Например, потемневшие бананы эксперт советует использовать для приготовления бананового хлеба или смузи, однако их следует хранить отдельно от свежих плодов из-за выделяемого газа этилена. Морщинистые яблоки подходят для тушения или выпечки, а подсохшую цедру цитрусовых можно добавлять в маринады и десерты. Для твердых фруктов допустимо обрезать заплесневелый участок с запасом в несколько сантиметров, в то время как заплесневелые мягкие ягоды необходимо выбрасывать целиком.
При этом нутрициолог подчеркивает, что позеленевший или сильно проросший картофель есть нельзя из-за содержания токсинов. Крахмалистые продукты, такие как рис или паста, можно хранить в холодильнике не более двух дней и разогревать до температуры не менее 60 градусов.
Особое внимание уделяется молочным продуктам и хлебу. Из-за пористой структуры заплесневелый хлеб или мягкие сыры не подлежат спасению, так как споры грибка проникают глубоко внутрь. Напротив, с твердых сыров, таких как пармезан, плесень можно срезать. Молоко и йогурты рекомендуется утилизировать сразу после истечения срока годности, так как они зачастую употребляются без термической обработки, убивающей бактерии.