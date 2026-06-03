Нутрициологи дали советы по спасению подпорченных продуктов

Австралийские домохозяйства в среднем выбрасывают около 30% купленных продуктов, что составляет 2,5 млн т еды ежегодно. В условиях кризиса стоимости жизни, когда цены на топливо и продукты растут, эксперты призывают использовать творческий подход к переработке продуктов, сохранивших безопасность для здоровья. Об этом сообщил журнал Medical Xpress.

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При этом морщины на овощах, потемнение фруктов или сухость часто являются лишь признаками старения, а не вредной порчи. Например, потемневшие бананы эксперт советует использовать для приготовления бананового хлеба или смузи, однако их следует хранить отдельно от свежих плодов из-за выделяемого газа этилена. Морщинистые яблоки подходят для тушения или выпечки, а подсохшую цедру цитрусовых можно добавлять в маринады и десерты. Для твердых фруктов допустимо обрезать заплесневелый участок с запасом в несколько сантиметров, в то время как заплесневелые мягкие ягоды необходимо выбрасывать целиком.

«Вялые или сморщенные овощи потеряли влагу, но это не обязательно означает, что они испортились. Их можно запекать, пюрировать или добавлять во все блюда, от супов до карри. Также можно использовать замачивание в ледяной воде, чтобы оживить листовую зелень, такую ​​как шпинат или капуста. Для этого нужно отделить листья и замочить их в холодной воде как минимум на 30 минут, чтобы восстановить их влажность», — отмечается в материале.

При этом нутрициолог подчеркивает, что позеленевший или сильно проросший картофель есть нельзя из-за содержания токсинов. Крахмалистые продукты, такие как рис или паста, можно хранить в холодильнике не более двух дней и разогревать до температуры не менее 60 градусов.

Особое внимание уделяется молочным продуктам и хлебу. Из-за пористой структуры заплесневелый хлеб или мягкие сыры не подлежат спасению, так как споры грибка проникают глубоко внутрь. Напротив, с твердых сыров, таких как пармезан, плесень можно срезать. Молоко и йогурты рекомендуется утилизировать сразу после истечения срока годности, так как они зачастую употребляются без термической обработки, убивающей бактерии.