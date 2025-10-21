Общество

Великолучанина, пропавшего в 2023 году, продолжает искать полиция

Великолукская полиция разыскивает мужчину, с которым родственники утратили связь с октября 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Юрия Кандыбовича 1975 года рождения.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юрия Кандыбовича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.