Валерий Гарбузов: ПЛН концентрирует внимание на новом не только в области, но и в мире

Псковской Ленте Новостей исполнилось 25 лет. Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов отметил, что издание затрагивает не только региональные темы, но и мировые.

«Пусть это и не столетний, а первый крупный юбилей, но он крайне важен. Это момент, когда стоит оглянуться назад и подвести итоги. И итоги эти — только положительные, потому что это агентство концентрирует свое внимание на том новом, что происходит в области, в стране, даже в мире. Все сотрудники, редакторы, журналисты, те, кто собирает эти программы — показывают высокий уровень профессионализма. И я даже скажу, не хуже, чем какие-то столичные информационные агентства, а может быть даже в какой-то степени и лучше. Критический взгляд на события, попытка представить эти события с разных точек зрения, варианты взглядов, отсутствие пропаганды, которая царит у нас на центральных каналах, — все это делает эту компанию, ее программы и передачи качественными, востребованными. И я думаю, то, что заложено было в эти годы, будет продолжаться и следующую четверть века, и даже до конца столетия. С праздником!» — сказал Валерий Гарбузов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

