Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль

Вчера, 21 октября, ушел из жизни Клаус Эберль – пастор, благотворитель, основатель Центра лечебной педагогики в Пскове и его Почетный гражданин. В этом году ему исполнилось бы 70 лет, почти 30 из которых он посвятил помощи особенным детям и их семьям в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре лечебной педагогики.

Фото: Центр лечебной педагогики в Пскове

Рассказать о Клаусе Эберле можно по-разному. Официально – через его должности и регалии: пастор, верховный советник по вопросам образования Рейнской Евангелической церкви, председатель немецкого объединения «Инициативы Псков». Исторически – через его дела: он был инициатором создания ЦЛП, с которого в Пскове и в России начала выстраиваться система непрерывного сопровождения людей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Его усилиями появились и Производственно-интеграционные мастерские, и службы сопровождаемого проживания.

А можно рассказать о нем как о человеке, который, несмотря на свои высокие звания и регалии, главной ценностью в этом мире считал каждого человека и успех любого дела оценивал с точки зрения места в нем каждого человека. Он писал книги об инклюзии и спал в палатке вместе с ребятами – участниками трудового лагеря в Пскове, а также давал интервью немецкому радио и парился в бане с русскими. Он искренне обнимал и целовал друзей при встрече и громко смеялся хорошим шуткам.

«Его деловая хватка и вера в дело сочетались с невероятной простотой и человечностью. Чтобы собрать средства на работу центра, он садился на велосипед и с группой единомышленников и друзей проехал из своего городка Вассенберга в свой город Псков, чтобы по дороге длиной две с половиной тысячи километров каждый день рассказывать людям про псковских детишек», - вспоминают его коллеги.

Клаус Эберль деловой человек и умел не только строить планы, но и доводить их до воплощения. Он говорил: «Давайте начнем. А там посмотрим, как пойдет. Жизнь подскажет». И все начинания оказывались успешными. В центре уточнили, что он был необыкновенно человечен, заботлив и внимателен. Он умел понимать и прощать. Как настоящий священник, он был прозорлив и мудр. И как всякий мудрый человек, он был прост в самом лучшем значении этого слова.

«Христианские понятия любви, уважения, принятия, помощи, прощения, терпимости не декларировались им, он просто жил ими. Счастье, если судьба дарит встречу с таким человеком. Нам всем повезло», - подчеркнули коллеги Клауса Эберля.

Сегодня Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения является государственным общеобразовательным учреждением Псковской области, в котором обучаются 650 детей с особыми потребностями в возрасте от 2 месяцев. ЦЛП включает отделение ранней помощи, ясли, 3 детских сада, две школы, центр дистанционного обучения, отделение учебного проживания для взрослых людей с ментальными особенностями. На базе ЦЛП действует Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития. В ФРЦ ежегодно повышают свою квалификацию до 1 000 педагогов, работающих с детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития.

Клаус Эберль родился 18 декабря 1955 года в Боттропе Рурской области в Германии в рабочей семье. Пастор Евангелической церковной общины Вассенберг, суперинтендант церковного округа Юлих, член Синода Евангелической церкви Германии, член руководства Рейнской земельной церкви.

Вырос в шахтерском поселке, в 1974 году окончил гимназию в Эркеленце. После учебы в школе отказался служить в армии. Вместо службы в армии полтора года проходил альтернативную воинскую службу в учреждениях для детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями.

После службы изучал теологию и германистику, а не физику и математику, как планировал ранее. Клауса Эберля заинтересовала теология, потому что в работе с инвалидами он усиленно искал смысл жизни. В своих исканиях он познал, что каждый человек в дар от Бога получает особое достоинство, которое ему не нужно заслуживать. В Библии это называется подобие Господа, и каждый человек может рассчитывать на помощь других.

После учебы в Бонне в 1982 году служил в качестве викария в Лёвенихе, получил практические навыки в церковной работе. Первым местом службы пастора была евангелическая церковная община церкви Рейнланда в городе Вассенберге. Псков впервые посетил в 1991 году — в год 50-летия нападения на Советский Союз, когда Синод принял решение о проведении акции примирения с СССР.

В 1992 году Клаус Эберль выступил от общины Вассенберг инициатором российского проекта «Школа для детей-инвалидов в Пскове». Для реализации данного проекта развернул огромную пропагандистскую деятельность среди частных лиц и организаций в Германии, собрал необходимую сумму денег, нашел архитектора, пригласил группу строителей и сам же руководил строительством Лечебно-профилактического центра в течение 1992-1993 годов, а затем приобрел необходимое оборудование для школы на 750 тысяч марок.

С 1993 года школа для инвалидов успешно работает, хорошо зарекомендовала себя не только в Пскове, но и в Северо-Западном регионе России. Министерством образования она признана образцовой для школ такого типа в стране. Школа для детей-инвалидов является базовой для методической работы в регионе и в стране. «Школу для инвалидов в Пскове» можно смело назвать «дитя Клауса Эберля», так как не было ни одной, даже самой незначительной работы в рамках проекта, которой бы не занимался Клаус Эберль. Данный проект подтолкнул реализацию других проектов в области работы с инвалидами в городе, что дало в результате разветвленную сеть учреждений для инвалидов в Пскове, начиная с детского возраста и заканчивая взрослыми. Среди учреждений для детей-инвалидов следует назвать МУУ «Специальная коррекционная школа VI вида для детей с нарушениями опорно-двигательной системы» (1995).

С помощью Клауса Эберля были установлены прямые партнерские связи между школой для детей с умственными нарушениями Песталоцци в городе Эркеленце и специальной коррекционной школой № 1 в городе Пскове. Псков по праву считается образцовым в плане работы с инвалидами, и здесь, несомненно, большой вклад Клауса Эберля, сообщается на сайте Централизированной библиотечной системы Пскова.

В 2001 году по инициативе Клауса Эберля в Пскове была открыта для детей-инвалидов мастерская с тепличным хозяйством и участком по деревообработке. Он также постоянно помогал специальной коррекционной общеобразовательной школе № 6 для детей с нарушениями опорно-двигательной системы.

30 ноября 2001 года Клаусу Эберлю присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова».