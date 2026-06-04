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С общества «Детская площадка» в пользу правительства Псковской области взыскали более 4 млн рублей

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Суд взыскал с ООО «Детская площадка» в пользу правительства Псковской области 4 319 400 рублей за поставленный некачественный товар в рамках контракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде региона.

Скриншот из материалов дела

Между сторонами был заключен контракт на поставку детских игровых комплексов в количестве 12 штук (в один комплекс входит 17 элементов). Комплексы были поставлены и оплачены. Вместе с тем поставщик по шести позициям детского игрового оборудования в составе каждого комплекса не представил сертификаты и декларации о соответствии, предусматривающие срок службы 8 лет.

Учитывая данные обстоятельства, правительство обратилось к обществу с требованием о предоставлении необходимых документов или возврате денежных средств и вывозе спорного оборудования. Неудовлетворение требований претензии послужило основанием для обращения в суд.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что установка сертифицированного оборудования на детских площадках - это не формальность, а обязательное условие обеспечения безопасности детей.

Суд удовлетворил требования в полном объеме и обязал правительство возвратить обществу детское игровое оборудование путем предоставления обществу доступа к названному товару со склада.

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