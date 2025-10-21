Общество

Мероприятия в честь Дня памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском районе

День памяти жителей сожженных деревень отметили в Псковском районе сегодня, 22 октября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ Telegram-канал

В деревне Ланёва Гора Краснопрудской волости прошёл ежегодный траурный митинг.

«В 1943 году в этот день эстонский карательный отряд сжег деревню вместе с жителями. Погибли 65 человек, половина из них – дети в возрасте до 14 лет. Именно дата трагедии в Ланёвой Горе Псковского района стала днем, когда весь наш регион чтит память безвинно погибших от рук гитлеровских карателей и их союзников в года Великой Отечественной войны мирных жителей. Сколько их? Точных сведений нет. Мы знаем, что горестную судьбу Ланёвой Горы разделили более 5 тысяч населенных пунктов нашей малой Родины», - отметила Наталья Федорова.

На базе Москвинской школы прошел IV Юнармейский слет, посвященной Дню памяти жителей сожженных деревень. В нем приняли участие ученики всех школ Псковского района.

«Администрация Краснопрудской волости во главе с Александром Васильевым проводит большую патриотическую работу – занятия со школьниками и их исследовательская деятельность, тематические выставки, взаимодействие с историками, краеведами, поисковиками, забота о воинских захоронениях – этот колоссальный труд нацелен на сохранение памяти о событиях и людях. И о передаче этой памяти молодому поколению», - написала глава района.

В деревне Кирово высадили Аллею памяти. Инициатива принадлежит жителям населенного пункта, ими выбрано место и подготовлена площадка.

«И теперь все вместе люди будут ухаживать за посадками и продолжат благоустройство территории. Память о тех, в честь кого высажена Аллея, будет жить на их Родине», - заключила Наталья Федорова.