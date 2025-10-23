Общество

Дискотека «Те самые 90-е» пройдет на печорской базе «Лукоморье» 25 октября

Центр загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском муниципальном округе приглашает всех на атмосферную дискотеку «Те самые 90-е», которая пройдет 25 октября в клубе центра, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Посетителям нужно одеться в стиле 90-х и взять с собой жевательную резинку. На дискотеке прозвучат нетленные хиты, чтобы погрузить в эмоции эпохи того времени.

Начало в 19:00.

«Лукоморье» — центр загородного отдыха, расположенный на пересечении основных туристических маршрутов в 25 километрах от города Пскова на живописном берегу Псковского озера недалеко от городов Печоры (20 км) и Изборск (15 км).