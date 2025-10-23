Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Города для людей
Нам любые дОроги дорОги...
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 23.10.2025 21:000 ​​Псковичей предупредили об опасности белого налёта на мясе 23.10.2025 20:300 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум? ВИДЕО 23.10.2025 20:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 октября 23.10.2025 20:110 Информационная война зачастую не менее важна, чем происходящее на фронте – Александр Братчиков 23.10.2025 19:450 VI Псковский международный медиафорум. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Психолог рассказал, как обязательное примирение перед разводом может повлиять на семьи

23.10.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме прозвучала инициатива сделать обязательной процедуру примирения для пар, особенно с детьми, перед расторжением брака. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая поддержала ранее выдвинутую инициативу министра юстиции Константина Чуйченко о разработке законопроекта, который предусматривал бы обязательную досудебную процедуру примирения при расторжении брака. Психолог, кандидат психологических наук, руководитель тренингового центра «Главная роль» Алена Никольская пояснила, зачем это нужно.

Отметим, что медиация в переводе с латинского означает «посредничество» и представляет собой добровольный процесс урегулирования споров с помощью нейтрального посредника (медиатора), способствующего достижению компромиссного решения.

«Поход к психологу или к медиатору часто может спасти брак. Зачастую люди принимают решение расторгнуть отношения на эмоциях. Не всегда это выстраданное и взвешенное желание. Накопились проблемы на работе, есть проблемы со здоровьем, проблемы дома с детьми — это часто побуждает к нерациональным решениям. В этом случае поход к семейному психологу или медиатору — это важный шаг. Специалист поможет разобраться в том, что происходит в семье и в отношениях», — отметила эксперт.

По словам Алены Никольской, идти к психологу нужно всей семьей: папа, мама, дети. Ведь семейный психотерапевт может помочь семейной паре, которая находится на грани развода:

«Между супругами, возможно, разное отношение к воспитанию детей или отношение к деньгам, к работе, к обязанностям, отношение к понятию, что такое настоящий мужчина или настоящая женщина. Важно понимать, что каждый человек приходит в семью со своими правилами, установками, плюсами и минусами, представлениями о прекрасном, о семье, о деньгах, о воспитании, о вечных ценностях».

Кроме того, с течением времени меняется не только взгляд на жизнь, но и семейные обстоятельства. Например, рождение детей. 

«Любая семья проходит несколько этапов эволюции. Но есть революция, когда пара пересматривает отношения с учётом новых вводных. Например, сначала была монада, он вступил в отношения и появилась диада, затем в этом союзе появился ребенок и себя семья триадой. Невозможно жить, когда в семье появился ребёнок или не один, так же, когда пара жила вдвоем. Ведь меняется весь уклад и стиль жизни. Новые правила жизни обязательно нужно обговаривать, договариваться, находить точки соприкосновения, которые устроят всех. И только в этом случае можно найти правильную, гармоничную и такую необходимую нотку, которая позволит выстроить отношения», — отметила Алена Никольская.

Бывает, что, когда ребенок вырастает и переходит во взрослую жизнь, пара оказывается лицом к лицу друг с другом. Ранее, вместо того чтобы ссориться между собой, родители обсуждали свои проблемы с ребенком или спорили с ним вместе — именно он был своего рода катализатором конфликтов и объединял семью. Если между мужем и женой не было иных связующих нитей — общих интересов, хобби — то отношения начинают разрушаться.

«В то же время, если у пары есть свои увлечения, общие цели и хобби, то этот период может стать для них, словно, вторая молодость: они могут позволить себе больше свободы, не завися от забот о детях. В результате, для таких пар жизнь становится новым этапом, наполненным яркими эмоциями и возможностями для личностного роста», — уточнила психолог.

Алена Никольская также добавила, что задача психолога и медиатора, когда рушится семья, указать верный путь. При этом в некоторых случаях развод может стать самым верным решением.

«Когда муж и жена живут, как кошка с собакой, а в семье имеют место быть серьезные скандалы или даже рукоприкладство, развод - это выход. Лучше заранее пройти эволюцию, перейти на другой уровень отношений развития в паре, и тогда можно экологично пройти кризисы», — советует психолог.

Алена Никольская также напомнила, что важно не забывать о кризисе среднего возраста родителей и подростковом периоде детей. Когда несколько кризисов накладываются друг на друга, сохранение семьи находится в опасной зоне, пишет RuNews24.ru.

«Страсти накаляются, искры летят, и, конечно, очень сложно в этот момент удержаться и не свалиться в негатив и отторжение. Тут очень важно найти точки соприкосновения», — отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что задача психолога и медиатора увидеть, понять и помочь паре пройти любые, даже самые сложные моменты жизни. Тогда пара может обрести второе дыхание.

«Считаю, что законопроект, который сейчас рассматривается, очень важен и своевременен: предписывает обязательно посещать семейного психолога или психотерапевта до подачи заявления на развод, а лучше — регулярно обращаться к специалисту в течение брака. Такая практика поможет не только сбросить накопившийся эмоциональный груз, но и найти те моменты, которые могут укрепить и восстановить отношения. Первый шаг — это искренне отметить, за что можно поблагодарить друг друга: не просто формальные слова, а конкретные поступки. Или воспоминания о чувствах — первый взгляд, искренние эмоции, — важно понять, за что вы полюбили друг друга. Такой подход помогает либо найти правильный путь для возобновления гармоничных отношений, либо спокойно и достойно завершить их. Ведь в конечном итоге, даже если брак распадается, вы остаетесь родителями навсегда, и очень важно сохранить психическое здоровье ребёнка, который чувствует напряжение в семье. Поэтому необходимо избегать конфликтов при ребенке, не ругаться и не выяснять отношения вслух, чтобы не травмировать его», — заключила Алена Никольская.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 111 человек
23.10.2025, 21:000 ​​Псковичей предупредили об опасности белого налёта на мясе 23.10.2025, 20:400 Областной семинар по подготовке спортивных судей прошёл в Великих Луках 23.10.2025, 20:300 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум? ВИДЕО 23.10.2025, 20:200 Псковский суд вынес приговор негражданину Эстонии за сокрытие товаров при таможенном контроле
23.10.2025, 20:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 октября 23.10.2025, 20:110 Информационная война зачастую не менее важна, чем происходящее на фронте – Александр Братчиков 23.10.2025, 19:450 VI Псковский международный медиафорум. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.10.2025, 19:400 Психолог рассказал, как обязательное примирение перед разводом может повлиять на семьи
23.10.2025, 19:250 «Беседка»: Рак молочной железы — не приговор. ВИДЕО 23.10.2025, 19:200 Гдовский суд оставил в силе штраф за вмешательство в работу избирательной комиссии 23.10.2025, 19:000 Псковский «Интер» выступит в чемпионате России по мини-футболу 23.10.2025, 18:401 Приговор водителю BMW, насмерть сбившему пешехода на «зебре» в Пскове, оставлен в силе
23.10.2025, 18:200 «ТОПовый десант» высадится в Пскове на осенних каникулах 23.10.2025, 18:030 Причины рака молочной железы перечислил псковичам онколог 23.10.2025, 18:020 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Александру Невскому 23.10.2025, 18:000 Псковичей предупредили об опасности «шипящего» кефира
23.10.2025, 17:550 Роспотребнадзор Псковской области за девять месяцев изъял из продажи свыше 123 кг мясной продукции 23.10.2025, 17:410 Дискотека «Те самые 90-е» пройдет на печорской базе «Лукоморье» 25 октября 23.10.2025, 17:350 Первым замминистра энергетики и тарифов Псковской области назначен Максим Фёдоров 23.10.2025, 17:340 Врач-онколог: Рак молочной железы — не приговор
23.10.2025, 17:290 Миссис Москва-2025 станет специальным гостем конкурса красоты в Пскове 23.10.2025, 17:160 Общая раскрываемость преступлений в Псковской области доросла почти до 54% 23.10.2025, 17:110 Идеи псковичей получили поддержку Совета Молодёжных парламентов при ПАСЗР 23.10.2025, 17:080 Ежегодно в Псковской области выявляют порядка 400 случаев рака молочной железы
23.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 23 октября 23.10.2025, 16:540 В Пскове запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Некрасова 23.10.2025, 16:531 Переехавшие в РФ иностранные журналисты поделились своими историями на VI Псковском медиафоруме 23.10.2025, 16:364 Жителя Пыталово арестовали за неуплату штрафа за отказ пройти проверку на наркотики
23.10.2025, 16:250 12 классов школы 23.10.2025, 16:220 Суд снизил штраф за нарушения на трассе М-9 в Псковской области до 150 000 рублей 23.10.2025, 16:150 Четыре нарколаборатории выявили в Псковской области с начала года 23.10.2025, 16:080 Представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники
23.10.2025, 15:570 До +13 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 24 октября 23.10.2025, 15:450 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 23.10.2025, 15:390 Криминального авторитета арестовали в Пскове 23.10.2025, 15:320 Соцфонд с начала года помог псковским инвалидам приобрести 265 тысяч изделий для реабилитации
23.10.2025, 15:240 На медиафоруме в Пскове рассказали, как противостоять деструктивным угрозам 23.10.2025, 15:130 Александр Котов и Игорь Дитрих участвуют в парламентском форуме в Петербурге 23.10.2025, 15:120 Совфед назначил дату рассмотрения закона о круглогодичном призыве в армию 23.10.2025, 15:090 Александр Козловский провел экскурсию по Госдуме для будущих врачей из Пскова
23.10.2025, 15:000 Андрей Маковский и Алла Сердцева стали финалистами конкурса «Знание.Лектор» 23.10.2025, 14:510 Минпросвещения опровергло появление ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России» 23.10.2025, 14:480 Тренды новых медиа и «грехи» соцсетей обсудили в псковском Доме молодежи 23.10.2025, 14:340 Выставка фотопортретов малочисленного народа сето откроется в Печорах
23.10.2025, 14:251 Псковичам рассказали о преимуществах электронной квитанции за капремонт 23.10.2025, 14:150 Музей-заповедник «Михайловское» представил в Минске выставку «Пушкин и море» 23.10.2025, 14:080 В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет 23.10.2025, 14:030 Суд оштрафовал иностранца за попытку незаконно ввезти в Псков более 3 тонн лосося
23.10.2025, 13:520 В Пскове продолжается набор в детские кружки 23.10.2025, 13:490 Псковское управление Роспотребнадзора: 12,6% молочной продукции не соответствует стандартам 23.10.2025, 13:440 Мэра Рязани отстранили от должности на период проверки сведений о расходах и доходах 23.10.2025, 13:310 Советник секретаря Союзного государства: Задача медиа — создать «духовно-нравственный иммунитет»
23.10.2025, 13:250 Первое в новейшей истории Псковского района грузовое судно «Чайка» введено в эксплуатацию 23.10.2025, 13:210 ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связи «МегаФона» 23.10.2025, 13:200 Единую базу цифровых следов кибермошенников создали в России 23.10.2025, 13:120 На выставке «Придумано и сделано в России» в Изборске представлен керамический торт
23.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 23.10.2025, 12:480 Псковский кремль вошёл в тройку самых мистических мест России 23.10.2025, 12:420 Открытие школы на 825 мест в Себеже перенесли на 2026 год 23.10.2025, 12:300 Мошенники стали притворяться газовиками и сообщать об «изменениях в законе»
23.10.2025, 12:260 Мария Захарова: Псковский медиафорум — возможность обсудить наиболее значимые тенденции в мировой информполитике 23.10.2025, 12:171 Ремонт проезда на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове завершен 23.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Рак молочной железы — не приговор 23.10.2025, 12:020 Мастер-класс по посадке деревьев проведут в псковском сквере «Соколинка»
23.10.2025, 11:550 «Ростелеком» протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства 23.10.2025, 11:530 Органный концерт «Здесь русский дух...» прозвучит в Пскове 26 октября 23.10.2025, 11:510 Жилой дом и хозпостройка горели в порховских деревнях 23.10.2025, 11:480 Псковские археологи раскрыли загадку бронзовой трубки
23.10.2025, 11:370 Михаил Ведерников стал наставником участника президентской программы «Время героев» 23.10.2025, 11:330 Остались последние метры: строительство «Надвратного дома» завершается в псковском комплексе «ТЭЦ на Великой» 23.10.2025, 11:310 Автомобиль Volkswagen Т4 сгорел в Опочке 23.10.2025, 11:210 В Пскове открылся медиафорум «Информационные войны: факты против фейков»
23.10.2025, 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 23.10.2025, 11:020 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум? 23.10.2025, 11:000 Мужчина погиб при возгорании квартиры в Локне 23.10.2025, 10:530 Комету Lemmon запечатлели над гдовским озером Засушенье
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru