Общество

Психолог рассказал, как обязательное примирение перед разводом может повлиять на семьи

В Госдуме прозвучала инициатива сделать обязательной процедуру примирения для пар, особенно с детьми, перед расторжением брака. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая поддержала ранее выдвинутую инициативу министра юстиции Константина Чуйченко о разработке законопроекта, который предусматривал бы обязательную досудебную процедуру примирения при расторжении брака. Психолог, кандидат психологических наук, руководитель тренингового центра «Главная роль» Алена Никольская пояснила, зачем это нужно.

Отметим, что медиация в переводе с латинского означает «посредничество» и представляет собой добровольный процесс урегулирования споров с помощью нейтрального посредника (медиатора), способствующего достижению компромиссного решения.

«Поход к психологу или к медиатору часто может спасти брак. Зачастую люди принимают решение расторгнуть отношения на эмоциях. Не всегда это выстраданное и взвешенное желание. Накопились проблемы на работе, есть проблемы со здоровьем, проблемы дома с детьми — это часто побуждает к нерациональным решениям. В этом случае поход к семейному психологу или медиатору — это важный шаг. Специалист поможет разобраться в том, что происходит в семье и в отношениях», — отметила эксперт.

По словам Алены Никольской, идти к психологу нужно всей семьей: папа, мама, дети. Ведь семейный психотерапевт может помочь семейной паре, которая находится на грани развода:

«Между супругами, возможно, разное отношение к воспитанию детей или отношение к деньгам, к работе, к обязанностям, отношение к понятию, что такое настоящий мужчина или настоящая женщина. Важно понимать, что каждый человек приходит в семью со своими правилами, установками, плюсами и минусами, представлениями о прекрасном, о семье, о деньгах, о воспитании, о вечных ценностях».

Кроме того, с течением времени меняется не только взгляд на жизнь, но и семейные обстоятельства. Например, рождение детей.

«Любая семья проходит несколько этапов эволюции. Но есть революция, когда пара пересматривает отношения с учётом новых вводных. Например, сначала была монада, он вступил в отношения и появилась диада, затем в этом союзе появился ребенок и себя семья триадой. Невозможно жить, когда в семье появился ребёнок или не один, так же, когда пара жила вдвоем. Ведь меняется весь уклад и стиль жизни. Новые правила жизни обязательно нужно обговаривать, договариваться, находить точки соприкосновения, которые устроят всех. И только в этом случае можно найти правильную, гармоничную и такую необходимую нотку, которая позволит выстроить отношения», — отметила Алена Никольская.

Бывает, что, когда ребенок вырастает и переходит во взрослую жизнь, пара оказывается лицом к лицу друг с другом. Ранее, вместо того чтобы ссориться между собой, родители обсуждали свои проблемы с ребенком или спорили с ним вместе — именно он был своего рода катализатором конфликтов и объединял семью. Если между мужем и женой не было иных связующих нитей — общих интересов, хобби — то отношения начинают разрушаться.

«В то же время, если у пары есть свои увлечения, общие цели и хобби, то этот период может стать для них, словно, вторая молодость: они могут позволить себе больше свободы, не завися от забот о детях. В результате, для таких пар жизнь становится новым этапом, наполненным яркими эмоциями и возможностями для личностного роста», — уточнила психолог.

Алена Никольская также добавила, что задача психолога и медиатора, когда рушится семья, указать верный путь. При этом в некоторых случаях развод может стать самым верным решением.

«Когда муж и жена живут, как кошка с собакой, а в семье имеют место быть серьезные скандалы или даже рукоприкладство, развод - это выход. Лучше заранее пройти эволюцию, перейти на другой уровень отношений развития в паре, и тогда можно экологично пройти кризисы», — советует психолог.

Алена Никольская также напомнила, что важно не забывать о кризисе среднего возраста родителей и подростковом периоде детей. Когда несколько кризисов накладываются друг на друга, сохранение семьи находится в опасной зоне, пишет RuNews24.ru.

«Страсти накаляются, искры летят, и, конечно, очень сложно в этот момент удержаться и не свалиться в негатив и отторжение. Тут очень важно найти точки соприкосновения», — отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что задача психолога и медиатора увидеть, понять и помочь паре пройти любые, даже самые сложные моменты жизни. Тогда пара может обрести второе дыхание.