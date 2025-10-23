Псковcкая обл.
Общество

​​Псковичей предупредили об опасности белого налёта на мясе

23.10.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

На какие важные моменты при покупке мяса и мясных полуфабрикатов стоит обращать внимание, рассказали Псковской Ленте Новостей эксперты Роспотребнадзора.

При выборе мяса надо проверить цвет — он не должен иметь коричнево-серых или зелёных оттенков. Белый налёт на поверхности свидетельствует о начале порчи. Свежее мясо имеет легкий приятный запах, быстро восстанавливает форму после нажатия. Жировые вкрапления должны быть равномерными, белыми или кремовыми, без крошения.

Если мясо в упаковке, необходимо внимательно изучить дату изготовления, срок годности и условия хранения. Сырое мясо и полуфабрикаты должны продаваться отдельно от готовых продуктов. Также Роспотребнадзор напоминает, что есть возможность попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Выбирая между охлаждённым и замороженным мясом, нужно учесть, что охлаждённое свежее мясо предпочтительнее, но замороженное может не уступать по качеству и стоит дешевле. Размороженное мясо иногда выдают за охлаждённое. Чтобы отличить, стоит обратить внимание на цвет и консистенцию мяса, жира, сухожилий и цвет костного мозга.

Если продавец отказывается показать документы, упаковка нарушена, условия хранения не соблюдены, либо есть подозрение, что мясо разморожено или заморожено повторно, лучше отказаться от покупки. Рабочее место продавца должно быть чистым, а персонал — соблюдать гигиену и носить спецодежду.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
