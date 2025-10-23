Псковcкая обл.
Общество

Сергей Вострецов: Кредитные каникулы — социальная подушка безопасности для миллионов людей

24.10.2025 18:15|ПсковКомментариев: 0

В России с 1 октября ввели новый механизм поддержки для самозанятых, ИП и субъектов МСП — право на отсрочку кредитных платежей до шести месяцев один раз в пять лет. Председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал данную меру поддержки в своем Telegram-канале.


 
Этот шаг направлен на снижение финансовой нагрузки на фрилансеров, ремесленников, представителей малого бизнеса и других участников рынка, наиболее чувствительных к колебаниям спроса и сезонным изменениям доходов.
 
Новая мера даст возможность предпринимателям временно приостановить выплаты по кредитам, не опасаясь штрафов и ухудшения кредитной истории. Особенно актуально это для тех, кто работает в сферах с нестабильными доходами — услуг, торговли, креативных индустрий и сельского хозяйства.
 
Эксперты отмечают, что кредитные каникулы смогут стать инструментом профилактики банкротств, а также позволят самозанятым и ИП сосредоточиться на развитии своих проектов, не теряя доверия банков.
 
По данным Центробанка, количество самозанятых в России превышает восемь миллионов человек, и многие из них используют кредитные продукты для развития своей деятельности. Поэтому новая норма станет важным шагом в формировании устойчивой финансовой среды для малого бизнеса.

Максимальная сумма кредита или займа, по которым можно взять каникулы, зависит от размера бизнеса: до десяти миллионов рублей – для самозанятых, до 60 миллионов рублей – для микропредприятий, до 400 миллионов рублей – для малых компаний, до одного миллиарда рублей – для средних.  
 
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал инициативу, подчеркнув её значение для защиты интересов трудящихся и предпринимателей, работающих самостоятельно:

«Кредитные каникулы — это не просто временная отсрочка платежей. Это социальная подушка безопасности для миллионов людей, которые создают рабочие места, платят налоги и вносят вклад в развитие экономики. Особенно важно, что теперь государство признаёт необходимость поддержки не только крупных предприятий, но и самозанятых, фрилансеров, малого бизнеса — тех, кто работает «на земле» и напрямую ощущает изменения на рынке. Для профсоюзов СОЦПРОФ такая мера — шаг к справедливому распределению экономических рисков. Люди, которые трудятся самостоятельно, часто лишены коллективной защиты, и государственные механизмы поддержки становятся для них единственным гарантом стабильности. Кредитные каникулы помогут им пережить трудные периоды, сохранить своё дело и продолжить трудовую деятельность без страха оказаться в долговой ловушке. Мы надеемся, что в дальнейшем эта практика будет расширена, и подобные меры станут частью системной политики государства по развитию малого бизнеса и самозанятости в России», — отметил Сергей Вострецов.
 
Решение об установлении кредитных каникул для самозанятых и МСП демонстрирует стремление государства создать сбалансированную экономическую среду, где предприниматели могут развиваться даже в периоды нестабильности. Профсоюзы СОЦПРОФ считают, что такая мера позволит не только сохранить рабочие места, но и стимулировать рост самозанятости, что особенно важно в условиях цифровизации экономики и перехода к новым форматам занятости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
