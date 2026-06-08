Губернатор поблагодарил псковских работников соцзащиты за самоотдачу и душевное тепло

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы социальной защиты с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере Max.
Фотографии: Михаил Ведерников / Max
«Вы посвятили свою жизнь очень важному и нужному делу — заботе о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справляться с жизненными трудностями, кому необходимы внимание и поддержка государства. Именно от вашей слаженной работы, профессионализма, выдержки, душевной теплоты зависят благополучие и уверенность в завтрашнем дне многих жителей Псковской области. Сердечно благодарю за ответственность, самоотдачу, терпение и душевное тепло, которое вы дарите людям», — отмечает Михаил Ведерников.
«Крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго!» — добавляет губернатор Псковской области.