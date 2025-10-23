Общество

Псковская областная станция переливания крови отметила 65-летие

Праздничное мероприятие, посвящённое 65-летию образования областной станции переливания крови, прошло в Пскове. Поздравить сотрудников и ветеранов учреждения пришли представители власти, партнёры и доноры. От регионального парламента в торжестве участвовал заместитель председателя Собрания Александр Братчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Кровь – это уникальное лечебное средство, которое не может быть создано искусственно. И подчас оно является единственным возможным лекарством для спасения человеческой жизни. Поэтому кровь и её компоненты будут всегда востребованы», - рассказала об истории и современности службы переливания крови главный врач Любовь Малыхина.

Специалист подчеркнула, что авторитет донорства в регионе с каждым годом возрастает: в настоящее время областная база донорства насчитывает более 40 тысяч человек, из них 4,5 тысячи – почётные доноры. Ежегодно станция заготавливает 6 тысяч тонн крови.

«Сегодня перед нами стоит новая важная задача – заготовка иммуноспецифической плазмы для производства отечественных иммуноглобулинов, которые раньше закупались за границей», - отметила главврач.

За обеспечение медицинских организаций региона донорской кровью и её компонентами областная станция переливания крови награждена Благодарностью Министерства здравоохранения Псковской области. Награду вручила замминистра Ирина Жаворонкова.

«На протяжении всей своей богатейшей истории станция переливания крови бесперебойно поставляет донорскую кровь во все медицинские организации Псковской области, тем самым помогая спасать человеческие жизни. Ежегодно врачи и медицинские сёстры проводят тысячи донаций, заготавливая кровь и её компоненты. Без этой важной и столь нужной работы просто невозможно проведение операций», - поблагодарила коллектив учреждения за ежедневный самоотверженный труд Ирина Жаворонкова.

Вице-спикер Александр Братчиков обратился к коллективу станции не только как официальное лицо, но и как донор, регулярно сдающий кровь. Парламентарий поблагодарил врачей и медсестёр за очень важную работу во имя спасения жизней людей.

«Для сотрудников Псковской станции переливания крови стремление помогать стало нормой жизни, а ответственность перед каждым пациентом – основой профессионального долга. Эти традиции заложили ветераны», - сказал депутат.

Александр Братчиков отметил, что региональная служба крови организует множество донорских акций, ведёт просветительскую работу, в том числе, через партнёрские программы с предприятиями и учреждениями, что привлекает к донорству всё больше молодёжи и взрослых жителей региона. Вице-спикер вручил Благодарственное письмо Псковского областного Собрания депутатов.

Награды за многолетний добросовестный труд и активную работу по совершенствованию системы донорства сотрудникам областной станции переливания крови также вручил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Александр Козловский.