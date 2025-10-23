Общество

Псковское областное Собрание и Молодёжный парламент приняли участие в субботнике

На субботник в Ботанический сад Пскова вышли представители всех уровней власти региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. К традиционной осенней уборке города присоединились глава города Борис Елкин, работники аппарата правительства, исполнительных органов Псковской области и их подведомственных учреждений, облизбиркома, Счётной палаты, отряд «Дружина», центры «Защитники Отечества» и «Воин». Псковское областное Собрание представили депутаты, члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Субботник - это очень хорошая инициатива. Во-первых, это продолжение традиций. Во-вторых, подспорье нашим коммунальным службам. А в-третьих, нам разминка тоже отличная. Чтобы потом было приятно пройтись после уборки», - поделился эмоциями депутат Пётр Алексеенко.

Члены Молодёжного парламента также отметили, что всегда с радостью принимают участие в субботниках. «Мы показываем всему городу и всей области, что совместный труд — это классно, это круто. Особенно на свежем воздухе, в месте, где мы чаще всего гуляем и проводим время с семьёй. Мы видим, что даже с детьми кто-то пришёл. И это правильно, к труду надо приучать с детства», - выразил мнение молодых парламентариев Максим Ермолин.

Около 600 человек одной большой командой очистили от опавшей листвы всю территорию парка – от Октябрьского проспекта до площади Победы. Перед началом работы сад поделили на 8 секторов и закрепили за каждым органом власти. Все участники субботника получили для работы перчатки, грабли, садовые тачки и мешки для мусора.