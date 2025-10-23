Общество

День маркетолога отмечают 25 октября

Профессиональный праздник – День маркетолога – отмечается в России, Беларуси и ряде других стран СНГ ежегодно 25 октября. Дата приурочена к дню создания управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР в 1975 году.

Это неофициальный праздник – он не прошел официальную процедуру государственного учреждения, но значение профессии трудно переоценить.

Маркетинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») – организационная деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. Следовательно, маркетолог – специалист по управлению продажами, который создает стратегию продвижения продуктов и услуг, чтобы увеличить продажи и общий доход компании.

Маркетологи сегодня – одна из самых востребованных специальностей. В их профессиональные задачи входит поиск, проработка и реализация самых оптимальных путей между продуктом и покупателем. Изучение рынка и потребительского спроса, разработка ценовой политики, рекламной стратегии, умение донести до целевой аудитории все преимущества продвигаемого товара или услуги – все это помогает выделиться среди конкурентов. От профессионализма маркетолога во многом зависит успех бизнеса, пишет calend.ru.

В последние годы постоянно возникают новые каналы взаимодействия с потребителем, одному маркетологу–универсалу все охватить невозможно, поэтому становятся актуальными команды специалистов узких направлений – SMM-менеджеры, таргетологи, SEO-оптимизаторы, контент-менеджеры, копирайтеры, email-маркетологи, бренд-менеджеры, аккаунт-менеджеры, PR-менеджеры.