Общество

Делегация школьников Псковской области прибыла в Абхазию

Делегация школьников Псковской области прибыла в Абхазию на просветительскую экспедицию сегодня, 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр развития одаренных детей и юношества Псковской области

В составе делегации 15 ребят – призёры и победители регионального этапа ВсОШ по экологии, биологии и географии и перечневых олимпиад. Руководитель делегации Марина Груздова, методист Центра развития одаренных детей и юношества Псковской области, а также два педагога сопровождающих.

Просветительская экспедиция «Эко-путешествие в Абхазию» для школьников Псковской области продлится пять дней. Оно объединит научно-просветительское, экологическое и культурно-историческое направления. Ребята познакомятся с уникальными экосистемами Абхазии, включая горные, морские и пещерные экосистемы, а также с их биоразнообразием и геологическими особенностями.

Накануне группа посетила Пицунда-Мюссерский заповедник и озеро Рица.

«День удался на славу, не смотря на дождь! 100% влажность и облака «в обнимку» придавали абхазский колорит путешествию. Дорога по ущелью и черноморскому побережью незабываемы. Озеро Рица, реки Бзыбь, Репруа, Юпшарский каньон – настоящие абхазские топонимы», – делится руководитель делегации Марина Груздова.

Впереди у псковичей открытые лекции, практические занятия, мастер-классы, выездные экспедиции и эко-квесты, направленные на освоение базовых методов полевых исследований.

Программа реализована Центром развития одаренных детей и юношества при поддержке Министерства образования региона в рамках сотрудничества Псковской области и Республики Абхазия в сфере образования.