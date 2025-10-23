Общество

Эксперт Роскачества развеяла миф о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды

Распространенное в быту «правило пяти секунд», согласно которому поднятую с пола еду можно считать безопасной, если она пролежала там недолго, является опасным заблуждением. Об этом рассказали в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Не существует безопасного промежутка времени, в течение которого еда может лежать на полу и не загрязниться. Процесс переноса микроорганизмов начинается мгновенно, в доли секунды, отмечают эксперты.

Специалисты пояснили, что ключевые факторы здесь не столько время, сколько уровень влажности продукта и степень загрязненности поверхности. Бактериям гораздо проще закрепиться на влажной пище: кусок арбуза или бутерброд с маслом моментально схватят с пола максимальное количество микроорганизмов. В то же время сухое печенье или сушка соберут их в меньшем объеме, но риск все равно остается.

Даже визуально чистый пол может быть источником патогенных бактерий, таких как сальмонелла, листерия или кишечная палочка. Особенно это касается поверхностей в прихожей, санузле или на кухне, где мы ходим в уличной обуви. Ковровое покрытие, которое кажется более мягким и безопасным, на самом деле обладает большей площадью для контакта и может быть еще более загрязненным, рассказали в Роскачестве.

Эксперты призвали не рисковать здоровьем. Единственно верное правило, по словам эксперта, это «правило нуля секунд»: любая еда, упавшая на пол, должна быть отправлена в мусорное ведро.